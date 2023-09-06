Раніше Кириленко обіймав посаду очільника Донецької ОВА, проте днями подав заяву на звільнення. Давид Арахамія раніше називав його майбутнім головою АМКУ.
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Призначення голови АМКУ
Народні депутати 6 вересня на засіданні Верховної ради ухвалили призначення Павла Кириленка очільником Антимонопольної комісії 250-ма голосами. Безпосередньо фракції голосували так:
- Слуга Народу – 197
- Європейська солідарність – 0
- Батьківщина – 0
- Платформа за життя та мир – 19
- За майбутнє – 7
- Голос – 0
- Довіра – 15
- Відновлення України – 8
- Позафракційні – 4
Голосування за призначення Павла Кириленка / Ярослав Железняк
Кадрові зміни, прийняті парламентом
- Володимир Зеленський 5 вересня підписав заяву на звільнення голови Донецької ОВА Павла Кириленка. У відповідь на це Давид Арахамія повідомив, що його мають обрати новим очільником АМКУ.
- На тому ж засіданні 6 вересня новим міністром оборони оголосили Рустема Умєрова. "За" проголосували 338 депутатів. Він замінив Олексія Рєзнікова, який днями раніше оголосив, що йде з посади.
- Раніше АМКУ керувала Ольга Піщанська, проте та подала заяву на звільнення. Зараз її називають ймовірною наступницею Рустема Умєрова на посаді керівника Фонду державного майна.