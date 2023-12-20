Анатолія Щадило призначили керівником столичної поліції у вересні цього року. Колишній голова – Андрій Нєбитов, став заступником голови Національної поліції України.

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Кар'єра Анатолія Щадила

Журналісти проаналізували біографію нового очільника поліції Київської області і виявили, що він міг підпадати під закон про люстрацію. Станом на початок Революції гідності у 2013 році Анатолій Щадило обіймав посаду заступника начальника поліції Волинської області Олександра Терещука. Працював він там починаючи з 2012 року.

Повідомляється, що Щадило працював на цій посаді до літа 2014-го року, після чого ще кілька місяців був "у розпорядженні керівництва". Тобто заступником обласного голови він був більше як півтора року.

Важливо, що у лютому 2014 року бійців волинського "Беркуту" направили до Києва, в чому ті звинуватили свого начальника, Олександра Терещука.

Директорка Департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України у 2014 – 2016 роках Тетяна Козаченко опираючись на біографію нового очільника столичної поліції переконана, що він точно підпадав під люстрацію. Тобто, за законом він не мав права працювати в державних органах до жовтня 2024 року.

Наскільки мені відомо, щодо нього немає указу президента про звільнення від люстраційних процедур. Тому зайняття будь-яких державних посад під час дії закону про очищення влади включно по жовтень 2024 року — це незаконне зайняття посад,

– пояснила Козаченко.

У коментарі журналістам Щадило зазначає, що працював на посаді заступника поліції Волинської області менше ніж рік – але це суперечить його ж біографії. Він зазначає, нібито не міг підпадати під люстрацію, бо працював у Києві. Коли він прийшов на Волинь, то там він працював три місяці.

Я ж не розв'язую ці питання — включати мене в люстрацію чи не включати. Ми підтримували Революцію Гідності, тому, напевно, й не потрапили,

– сказав очільник обласної поліції.

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