Анатолия Щадило назначили руководителем столичной полиции в сентябре этого года. Бывший глава Андрей Небитов стал заместителем главы Национальной полиции Украины.

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Карьера Анатолия Щадило

Журналисты проанализировали биографию нового руководителя полиции Киевской области и обнаружили, что он мог подпадать под закон о люстрацию. На начало Революции достоинства в 2013 году Анатолий Щадило занимал должность заместителя начальника полиции Волынской области Александра Терещука. Работал он там с 2012 года.

Сообщается, что Щадило оставался на этом посту до лета 2014 года, после чего еще несколько месяцев был "в распоряжении руководства". То есть заместителем областного председателя он был более полутора лет.

Важно, что в феврале 2014 года бойцов волынского "Беркута" направили в Киев, в чем те обвинили своего начальника – Александра Терещука.

Директор Департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Украины в 2014 – 2016 годах Татьяна Козаченко, опираясь на биографию нового главы столичной полиции, убеждена, что он точно подпадал под люстрацию. То есть, по закону, он не имел права работать в государственных органах до октября 2024 года.

Насколько мне известно, в отношении его нет указа президента об освобождении от люстрационных процедур. Поэтому занятие каких-либо государственных должностей во время действия закона об очищении власти включительно по октябрь 2024 года – это незаконное занятие должностей,

– объяснила Козаченко.

В комментарии журналистам Щадило отмечает, что работал в должности заместителя полиции Волынской области менее года – но это противоречит его же биографии. Он отмечает, что якобы не мог подпадать под люстрацию, потому что работал в Киеве. Когда он пришел на Волынь, то там он работал три месяца.

Я же не решаю эти вопросы включать меня в люстрацию или не включать. Мы поддерживали Революцию достоинства, поэтому, наверное, и не попали,

– сказал глава областной полиции.

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