Глава МВД Игорь Клименко сообщил об отстранении Дмитрия Тишлека. Он пообещал, что замглавы Национальной полиции понесет наказание, если обнародованная журналистами информация подтвердится.

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Что рассказал Клименко

Министр внутренних дел заявил, что Дмитрий Тишлек публично обратился в Государственное бюро расследований после того, как журналисты опубликовали расследование о нем. Замглавы Нацполиции попросил проверить их информацию.

Уголовное производство уже продолжается. Я лично с нетерпением жду результатов. И общество тоже должно услышать ответы на вопросы. Ибо сомнения в верности государству и присяге – недопустимы. Особенно во время войны,

– написал Клименко в соцсетях.

Глава МВД заявил, что до получения выводов следствия Тишлек будет отстранен от исполнения служебных обязанностей. По словам Клименко, если озвученные в медиа факты подтвердятся, то в отношении замглавы Нацполиции будут приняты "неотложные и жесткие управленческие решения".

Что сказал Тишлек

Замглавы Нацполиции недавно прокомментировал расследование журналистов и обвинил их в искажении информации. Тишлек считает, что сотрудники медиа исказили факты из его биографии и сведения о жизни семьи, дополнили их субъективными утверждениями и сделали собственные выводы. По его мнению, обнародованная представителями СМИ информация не имеет ничего общего с реальностью.

Что этому предшествовало

Недавно издание Bihus.Info провело расследование. По данным журналистов, Александра Балакай, являющаяся женой Дмитрия Тишлека, имела гражданство России по состоянию на лето 2023 года. После полномасштабного вторжения страны-агрессорки в Украину она не отказалась от российского паспорта. Также сообщалось, что теща замглавы Нацполиции Мария Балакай и почти все родственники его жены живут на территории государства-террориста. Предварительно они переехали в Ростовскую область в "нулевых".

Что касается самого Тишлека, то в расследовании сообщалось, что он пользуется автомобилем и недвижимостью партнеров криминального авторитета. Речь идет об Андрее "Полузвере" Иманале из Ростова – одном из лидеров "ОПГ "Сельмаш", которого несколько лет назад депортировали из Украины в Россию. Также в расследовании описывались схемы с оформлениями бизнесов и недвижимости на разных людей.