Об этом удалось узнать журналистке-расследователю Лесе Ивановой. Она рассказала больше о Дмитрии Тишлеке и его неоднозначных связях.
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Работает в системе МВД и Нацполиции всю жизнь
Следует начать с того, что Тишлек всю свою жизнь работает в системе МВД и Нацполиции. Свою последнюю должность – заместителя главы Нацполиции – он получил весной 2023 года.
До этого был руководителем столичного Департамента стратегических расследований Нацполиции. А еще руководил Департаментом защиты экономики в Днепре и Житомире. А до вторжения России в 2014 году около 10 лет работал на родной для себя Донетчине.
Расследование заместителя главы Нацполиции Тишлека: смотрите видео
Мария Балакай – теща Тишлека. Вот она до полномасштабного вторжения России ездила к родным в Украину. Летом 2018 года на нее оформили двухкомнатную квартиру в ЖК Новопечерские Липки в Киеве. После оформления заботливая теща выписала доверенность на дочь. Таким образом, Александра получила право распоряжаться недвижимостью, пока ее мать вернулась в Россию. Больше о теще-миллионерше смотрите в видеоверсии расследования.
Жил в квартире Голика
Сам Тишлек в Киев перебрался в 2019 году. Тогда же он стал пользоваться другой недвижимостью. По имеющимся данным, он минимум год жил в квартире в элитном ЖК Французский квартал, что находится в самом центре города. Площадь квартиры – 140 квадратных метров.
Сама квартира принадлежит Юрию Голику. Его знают как идеолога проекта "Большая стройка". Правда, как только проект начал обрастать публичными скандалами и криминалом в отношении одного из крупных подрядчиков, он пытался всячески от своего статуса откреститься.
Голик, которому принадлежит квартира в ЖК Французский квартал / Скриншот с расследования
Собственно, говорится о фирме из Днепра, которую оформили на фитнес-тренер и одновременно спутницу тогдашнего главы ОВА Валентина Резниченко. У него Голик был советником.
Заметим, что крупные бюджетные подряды компания начала получать в те годы, когда Тишлек был главой Департамента по защите экономики в регионе. По словам Голика, тогда они и познакомились. Правда, близкие отношения он всячески отрицает. Мол, вместе просто играли в Днепре в футбол, а дал пожить в квартире в Киеве, потому что самому не было нужно.
Тишлек с этой квартиры съехал. А вот в сентябре – октябре его неоднократно замечали в одном из элитных коттеджей под Киевом. Утром он выходил из дома на 300 "квадратов", записанном на Наталью Нечепоренко.
Тишлек выходил из дома, записанного на Нечипоренко / Скриншот с расследования
Источники журналистов говорят, что весной 2022 года Тишлек выезжал за границу на автомобиле, принадлежавшем мужу этой Наталии Нечипоренко Виталию. Кроме того, весной уже в этом году супруги выписали на Тишлека доверенности. А спустя еще полгода на Наталью оформили дом.
В ходе расследования было обнаружено, что Нечипоренко имеет две небольшие строительные фирмы. Согласно финансовой отчетности, доступной на YouControl, они не являются прибыльными. Следовательно, не приносят ему дивидендов.
Между тем, источники Bihus.Info в налоговой рассказали, что в этих фирмах Виталий и Наталья получают заработные платы. Правда, их уровень такой, что не стало бы даже на аренду подобных домов, не то чтобы на их покупку.
Несмотря на это, у Виталия Нечипоренко есть доля еще в одном бизнесе. Ему принадлежат 25% ООО "Элит Лото". Такую же долю там имеет Андрей Иманали, известный как "Полузверь". Он – известный ростовский криминальный авторитет, в которого давние и очень сложные отношения с полицией.
Нечипоренко имеет долю в ООО "Элит Лото" / Скриншот с расследования
Сам Иманали стал известен в начале нулевых. Тогда он был одним из лидеров "ОПГ "Сельмаш". Тогда же его объявляли в розыск. Причем сначала федеральный, а позже – международный. Подозревали его в похищении людей. Нашли его в Киеве и депортировали в страну-агрессора, где его приговорили к заключению сроком 7 лет.
Отметим, что в 2019 году глава криминальной полиции Вячеслав Аброскин заявил, что в Киеве снова обнаружили "Полузверя". Что был он на сходке в одном из столичных ресторанов. Аброськин тогда дал обещание, что депортирует Иманали. Правда, почему-то пост об этом он со своей страницы в фейсбуке удалил.
Журналисты из редакции отметили, что пытались получить от Дмитрия Тишлека комментарий. Он сначала согласился на запись. Более того, сам назначил день и нас. Впрочем, в ночь на запланированную дату он на звонки отвечать просто перестал.
Правда, послал текстовый ответ. Говорит, что арендует квартиру, а в доме Нечипоренко жил временно. И что они – его близкие друзья, у жены – украинский паспорт. Что касается тещи, то в ее дела он не вмешивается.