Об этом удалось узнать журналистке-расследователю Лесе Ивановой. Она рассказала больше о Дмитрии Тишлеке и его неоднозначных связях.

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Работает в системе МВД и Нацполиции всю жизнь

Следует начать с того, что Тишлек всю свою жизнь работает в системе МВД и Нацполиции. Свою последнюю должность – заместителя главы Нацполиции – он получил весной 2023 года.

До этого был руководителем столичного Департамента стратегических расследований Нацполиции. А еще руководил Департаментом защиты экономики в Днепре и Житомире. А до вторжения России в 2014 году около 10 лет работал на родной для себя Донетчине.

Расследование заместителя главы Нацполиции Тишлека: смотрите видео

Интересный момент! Родные его жены, Александры Балакай, ориентировочно в нулевых перебрались в Ростовскую область. Там они получили русское гражданство. Обратим внимание, что у Александры Балакай также есть российский паспорт. По крайней мере, он был действующим по состоянию на лето 2023 года.

Мария Балакай – теща Тишлека. Вот она до полномасштабного вторжения России ездила к родным в Украину. Летом 2018 года на нее оформили двухкомнатную квартиру в ЖК Новопечерские Липки в Киеве. После оформления заботливая теща выписала доверенность на дочь. Таким образом, Александра получила право распоряжаться недвижимостью, пока ее мать вернулась в Россию. Больше о теще-миллионерше смотрите в видеоверсии расследования.

Жил в квартире Голика

Сам Тишлек в Киев перебрался в 2019 году. Тогда же он стал пользоваться другой недвижимостью. По имеющимся данным, он минимум год жил в квартире в элитном ЖК Французский квартал, что находится в самом центре города. Площадь квартиры – 140 квадратных метров.

Сама квартира принадлежит Юрию Голику. Его знают как идеолога проекта "Большая стройка". Правда, как только проект начал обрастать публичными скандалами и криминалом в отношении одного из крупных подрядчиков, он пытался всячески от своего статуса откреститься.

Голик, которому принадлежит квартира в ЖК Французский квартал / Скриншот с расследования

Собственно, говорится о фирме из Днепра, которую оформили на фитнес-тренер и одновременно спутницу тогдашнего главы ОВА Валентина Резниченко. У него Голик был советником.

Заметим, что крупные бюджетные подряды компания начала получать в те годы, когда Тишлек был главой Департамента по защите экономики в регионе. По словам Голика, тогда они и познакомились. Правда, близкие отношения он всячески отрицает. Мол, вместе просто играли в Днепре в футбол, а дал пожить в квартире в Киеве, потому что самому не было нужно.

Тишлек с этой квартиры съехал. А вот в сентябре – октябре его неоднократно замечали в одном из элитных коттеджей под Киевом. Утром он выходил из дома на 300 "квадратов", записанном на Наталью Нечепоренко.



Тишлек выходил из дома, записанного на Нечипоренко / Скриншот с расследования

Источники журналистов говорят, что весной 2022 года Тишлек выезжал за границу на автомобиле, принадлежавшем мужу этой Наталии Нечипоренко Виталию. Кроме того, весной уже в этом году супруги выписали на Тишлека доверенности. А спустя еще полгода на Наталью оформили дом.

В ходе расследования было обнаружено, что Нечипоренко имеет две небольшие строительные фирмы. Согласно финансовой отчетности, доступной на YouControl, они не являются прибыльными. Следовательно, не приносят ему дивидендов.

Между тем, источники Bihus.Info в налоговой рассказали, что в этих фирмах Виталий и Наталья получают заработные платы. Правда, их уровень такой, что не стало бы даже на аренду подобных домов, не то чтобы на их покупку.

Несмотря на это, у Виталия Нечипоренко есть доля еще в одном бизнесе. Ему принадлежат 25% ООО "Элит Лото". Такую же долю там имеет Андрей Иманали, известный как "Полузверь". Он – известный ростовский криминальный авторитет, в которого давние и очень сложные отношения с полицией.



Нечипоренко имеет долю в ООО "Элит Лото" / Скриншот с расследования

Сам Иманали стал известен в начале нулевых. Тогда он был одним из лидеров "ОПГ "Сельмаш". Тогда же его объявляли в розыск. Причем сначала федеральный, а позже – международный. Подозревали его в похищении людей. Нашли его в Киеве и депортировали в страну-агрессора, где его приговорили к заключению сроком 7 лет.

Отметим, что в 2019 году глава криминальной полиции Вячеслав Аброскин заявил, что в Киеве снова обнаружили "Полузверя". Что был он на сходке в одном из столичных ресторанов. Аброськин тогда дал обещание, что депортирует Иманали. Правда, почему-то пост об этом он со своей страницы в фейсбуке удалил.

Это любопытно! Фамилия Иманили фигурировала в предыдущем перечне лиц из криминального мира, против которых СНБО должен был ввести санкции. Впрочем, финальный список на сайте Президента был уже без его имени. Собственно, этот список был одним из немногих, готовивших МВД, где и работал всю свою жизнь Тишлек.

Журналисты из редакции отметили, что пытались получить от Дмитрия Тишлека комментарий. Он сначала согласился на запись. Более того, сам назначил день и нас. Впрочем, в ночь на запланированную дату он на звонки отвечать просто перестал.

Правда, послал текстовый ответ. Говорит, что арендует квартиру, а в доме Нечипоренко жил временно. И что они – его близкие друзья, у жены – украинский паспорт. Что касается тещи, то в ее дела он не вмешивается.