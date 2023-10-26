Про це вдалося дізнатися журналістці-розслідувачці Лесі Івановій. Вона розповіла більше про Дмитра Тишлека та його неоднозначні зв'язки.

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Працює у системі МВС і Нацполіції усе життя

Слід почати з того, що Тишлек усе своє життя працює у системі МВС і Нацполіції. Свою останню посаду – заступника глави Нацполіції – він отримав навесні 2023 року.

Перед тим був керівником столичного Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. А ще керував Департаментом захисту економіки у Дніпрі та Житомирі. А до вторгнення Росії у 2014 році близько 10 років працював на рідній для себе Донеччині.

Розслідування щодо заступника глави Нацполіції Тишлека: дивіться відео

Цікавий момент! Рідні його дружини, Олександри Балакай, орієнтовно у нульових перебралися до Ростовської області. Там вони отримали російське громадянство. Звернімо увагу, що сама Олександра Балакай також має російський паспорт. Принаймні він був чинним станом на літо 2023 року.

Марія Балакай – теща Тишлека. От вона до повномасштабного вторгнення Росії їздила до рідних в Україну. Улітку 2018 року на неї оформили двокімнатну квартиру у ЖК Новопечерські Липки, що у Києві. Після оформлення турботлива теща виписала довіреність на доньку. Таким чином Олександра отримала право розпоряджатися нерухомістю, поки її матір повернулася до Росії. Більше про тещу-мільйонерку дивіться у відеоверсії розслідування.

Жив у квартирі Голика

Сам Тишлек до Києва перебрався у 2019 році. Тоді ж він почав користуватися іншою нерухомістю. За наявними даними, він щонайменше рік мешкав у квартирі в елітному ЖК Французький квартал, що у самісінькому центрі міста. Площа квартири – 140 квадратних метрів.

Сама квартира належить Юрію Голику. Його знають як ідеолога проєкту "Велике будівництво". Правда, щойно проєкт почав обростати публічними скандалами та криміналом щодо одного з великих підрядників, він намагався усіляко від свого статусу відхреститися.

Голик, якому належить квартира у ЖК Французький квартал / Скриншот з розслідування

Власне, мовиться про фірму з Дніпра, яку оформили на фітнес-тренерку і водночас супутницю тодішнього глави ОВА Валентина Резніченка. У нього Голик був радником.

Зауважимо, що крупні бюджетні підряди компанія почала отримувати у ті роки, коли Тишлек був главою Департаменту захисту економіки у регіоні. За словами Голика, тоді вони і познайомилися. Правда, близькі стосунки він усіляко заперечує. Мовляв, разом просто грали у Дніпрі у футбол, а дав пожити у квартирі у Києві, бо самому не була потрібна.

Тишлек наразі з цієї квартири з'їхав. А от у вересні – жовтні його неодноразово помічали в одному з елітних котеджів, що під Києвом. Зранку він виходив із будинку на 300 "квадратів", що записаний на Наталью Нечепоренко.



Тишлек виходив з будинку, записаного на Нечипоренко / Скриншот з розслідування

Джерела журналістів кажуть, що весною 2022 року Тишлек виїжджав за кордон на авто, яке належало чоловікові цієї Натальї Нечипоренко Віталію. Крім того, навесні вже цього року подружжя виписало на Тишлека довіреності. А ще через пів року на Наталью оформили будинок.

Під час розслідування виявили, що Нечипоренка дві невеликі будівельні фірми. Згідно з фінансовою звітністю, доступною на YouControl, вони не є прибутковими. Відтак, не приносять йому дивідендів.

Тим часом джерела Bihus.Info у податковій розповіли, що у цих фірмах Віталій і Наталья отримують заробітні плати. Правда, їхній рівень такий, що не стало б навіть на оренду подібних будинків, не те щоб на їхню покупку.

Попри це, Віталій Нечипоренко має частку ще в одному бізнесі. Йому належать 25% ТОВ "Еліт лото". Таку ж частку там має Андрєй Іманалі, відомий як "Полузвєрь". Він – відомий ростовський кримінальний авторитет, в якому давні та дуже складні стосунки з поліцією.



Нечипоренко має частку в ТОВ "Еліт лото" / Скриншот розслідування

Сам Іманалі став відомим на початку нульових. Тоді він був одним із лідерів "ОПГ "Сельмаш". Тоді ж його оголошували у розшук. Причому спочатку федеральний, а пізніше – міжнародний. Підозрювали його у викраденні людей. Знайшли його у Києві та депортувати до країни-агресорки, де його засудили до ув'язнення терміном 7 років.

Зауважимо, що у 2019 році очільник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін заявив, що у Києві знову виявили "Полузвєря". Що був він на сходці в одному зі столичних ресторанів. Аброськін тоді дав обіцянку, що депортує Іманалі. Правда, чомусь пост про це він зі своєї сторінки у фейсбуці він видалив.

Це цікаво! Прізвище Іманілі фігурувало у попередньому переліку осіб з кримінального світу, проти яких РНБО мала б запровадити санкції. Втім, фінальний перелік на сайті Президента був уже без його імені. Власне, цей список був одним із небагатьох, який готувало МВС, де й працював усе своє життя Тишлек.

Журналісти з редакції зазначили, що намагалися отримати від Дмитра Тишлека коментар. Він спочатку погодився на запис. Ба більше, сам призначив день і нас. Утім, у ніч на заплановану дату він на дзвінки відповідати просто перестав.

Правда, надіслав текстову відповідь. Каже, що орендує квартиру, а в будинку Нечипоренків мешкав тимчасово. І що вони – його близькі друзі, у дружини – український паспорт. Що стосується тещі, то в її справи він не втручається.