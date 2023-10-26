В мае 2023 года суд в поселке Макаров под Киевом стал известен на всю страну благодаря его председателю Алексею Тандыру, который сбил насмерть нацгвардейца. Однако это далеко не все, что нужно знать об этом, на первый взгляд, неприметном районном суде.

Несколько месяцев назад мы уже делали расследование о Тандыре, его решении и брате-адвокате, но решили на этом не останавливаться и принялись копать поглубже. Этот материал 24 Канала будет о, вероятно, незаконной приватизации земель с руки макаровских судей, сомнительных тендерах и разводах по процедурам, не прописанным в законе.

Как восстанавливали Макаровский суд?

От Макарова под Киевом до белорусской границы всего около 150 километров. 27 февраля 2022 года в населенный пункт зашли российские захватчики, уничтожив его на 40%, расстреляв 132 гражданских.

После деоккупации в начале апреля 2022 Макаров довольно быстро вернулся к жизни и начал восстанавливаться. Уже 6 мая возобновил работу Макаровский райсуд, главный судья которого Алексей Тандыр через год на блокпосте собьет нацгвардейца, чем всколыхнет всю страну.

Об "интересностях" во время восстановления Киевщины уже рассказывали наши коллеги из других СМИ. Честно говоря, сначала мы не думали об этом вспоминать, поскольку оно не имеет непосредственного отношения к судьям Макаровского райсуда, однако уровень цинизма в этой истории зашкаливает. Не помешало бы еще раз на этом сделать акцент.

Так, приходится предполагать, что восстановление Киевской области после героического освобождения региона Вооруженными Силами происходило с определенными, мягко говоря, злоупотреблениями. Это могло нанести ущерб бюджету на миллионы.



Восстановление крыши Макаровского суда / Фото с телеграм-канала "Макар информационный"

В Каталоге восстановления Киевщины 2022 было указано, что ремонтные работы в Макаровском суде проводило ООО "Тетрастрой", и обошлось это почти в 400 тысяч гривен. Конкретно в этом случае подозрения о растрате нет, как и нет цифр, которые вызывали бы сомнения.

Чтобы в этом убедиться, мы проверили акты выполненных работ. Они действительно оказались "чистыми".

Акт выполненных работ по восстановлению Макаровского райсуда / Предоставлен Киевской ОВА по запросу 24 Канала

Ответом на вопрос: "Что же не так?" – является тот факт, что "Тетрастрой" числится среди более десятка других компаний, которые дружно фигурируют в уголовному деле о растрате государственных средств.

Речь идет в соответствующем деле именно об восстановлении жилья в общей сложности на около 400 миллионов гривен. Акцентируем, что происходило это в тот период, когда страна, привлекая международных партнеров, по копейке собирала деньги на то, чтобы людям из освобожденной Киевщины было где жить.

Кроме того, до 4 августа 2023 года руководителем фирмы "Тетрастрой" была Лащевская Ольга Дмитриевна. Против нее после деоккупации Киевшины отдельно было открыто уголовное дело по статьям о подделке документов, соучастии в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением. Кстати, судья по ее делу является Белоцкая Любава Васильевна – судья Макаровского райсуда.

По аналогичной статье было возбуждено уголовное дело против старшего инспектора компании в июне 2023 года. Он, подозревают, внес ложные сведения в документацию по восстановлению Макаровского лицея после деоккупации.

Обратите внимание! Мы пытались связаться с ООО "Тетрастрой", чтобы получить комментарий. В частности, звонили по номеру, указанному в тендерной документации, а также писали запросы. К сожалению, ответа не получили.

Остается надеяться, что следствие по делам в отношении этой и десятка других компаний, подозреваемых в растрате государственных средств во время восстановления Киевщины, будет беспристрастным, а все виновные будут привлечены к ответственности.

Как приватизировали макаровский лес?

Дело #1. Гольф-клуб

Теперь о самом главном в нашем расследовании: Макаровщина богата лесами. Конечно, из-за российских оккупантов гулять по ним сейчас опасно, но до полномасштабного вторжения они были лакомым куском для "богатых дядей" с кошельками полными денег и желанием в обход закона что-то приватизировать. И даже украинская прокуратура не могла закрывать глаза на происходящее.

Началось это дело в 2014 году и взялся за него самый одиозный судья Макаровского суда Алексей Тандыр. Кстати, тогда он возглавлял этот суд. Если очень коротко, то Тандыр фактически своим решением признал законной, очевидно, незаконную приватизацию гектаров леса, которые затем стали гольф-клубом одного из экс-банкиров Гольдберга Льва Самуиловича. Но все по порядку.



Владелец гольф-клуба Лев Гольдберг / Скриншот 24 Канала из интервью экс-банкира телеканала "Рада"

Как известно из материалов дела, в мае 2014 года прокурор Киевской области подал иск против Макаровской райадминистрации, около 30 человек и двух обществ с ограниченной ответственностью – "Карон Парон" и "Ландин".

Просил он признать недействительными определенные распоряжения Макаровской госадминистрации, согласно которым земли, принадлежавшие Макаровскому лесохозяйству, незаконно перешли в собственность этих ООО.

Вроде бы все понятно, но, очевидно, у вас возникнет вопрос: что это за почти 30 человек, против которых судился прокурор? Все очень просто – это люди, которые тем или иным боком причастны к компаниям "Карон Парон" и "Ландин", которые передали им свои земли, получив их еще в 2008 году.

На самом деле эта схема не новая и довольно-таки примитивная: каждый из этих людей получил от государства 0,99 гектара лесохозяйственных земель в соответствии с решением Макаровской облгосадминистрации для ведения хозяйства. Почему именно 0,99? Потому что для выделения земель в размере более 1 гектара раньше нужно было решение Кабмина.

В целом одним взмахом руки власти Макаровщины отдали людям леса площадью в 27 гектаров, которые затем стали частью гигантского гольф-клуба более чем в 50 гектаров.

Как выглядит гольф-клуб GolfStream / Фото с сайта Федерации гольфа Украины

Важно! Прокуратура утверждала, что в 2014 году стоимость всех приватизированных земельных участков можно оценить в 11,5 миллиона гривен. Тогда это было около 1,2 миллиона долларов.

Как можно было догадаться, 15 сентября 2014 года председатель Макаровского районного суда Алексей Тандыр оставил без удовлетворения иск прокурора Киевщины, фактически признав законной, очевидно, незаконную приватизацию этих земельных участков. Объяснил он это тем, что доводы прокуратуры якобы не обоснованы, и мол, "не видит оснований".

В конце концов, был ли у него выбор принять другое решение? Очевидно, да, поскольку через несколько лет судебной волокиты Апелляционный и Кассационный суды приняли решение в пользу прокурора (об этом подробнее позже).

А сейчас немного о том, кто стал фактическим владельцем всех этих земель и кто стоит за ООО "Карон Парон" и ООО "Ландин". Итак, это Гольдберг Лев Самуилович – бизнесмен, сосед Фирташа и Ющенко, владелец гольф-клуба "Гольфстрим" в селе Гавронщина Макаровского района.

Мы пришли к такому выводу, исследовав историю изменений учредителей и руководителей этих двух компаний и, кроме того, просто по карте пробили расположение земельных участков, указанных в решении суда. Так и удалось установить, что на этих землях никакие не частные сельскохозяйственные угодья, а гольф-клуб "Гольфстрим".

Где расположен гольф-клуб "Гольфстрим" под Киевом: смотрите на карте от Google maps

После решения Тандыра дело отправилось в Апелляционный суд Киевской области, где:

иск прокурора все-таки удовлетворили;

признали незаконным и отменили решение Макаровского суда, распоряжение председателя Макаровской райгосадминистрации;

признали недействительными государственные акты на право собственности на земельные участки;

истребовали их в пользу государства.

Снова в Макаровском суде это дело рассматривал нет, не Тандыр, а судья Мазка Наталья Брониславовна – в марте 2023 года она, кстати, ушла на пенсию. Но тогда на дворе был ноябрь 2016 года. Мазка 1 ноября удовлетворила иск прокурора и приняла решение открыть производство по этому делу, назначив следующее заседание через 1,5 месяца – то есть 16 декабря. А уже на том заседании она отказала прокурору в иске.

Затем была снова апелляция и решение в пользу прокурора. Другая сторона спора пыталась оспорить это решение. Все дошло до Кассационного гражданского суда Верховного суда, где все-таки было решение в пользу прокурора.

Несмотря на это решение Кассационного Верховного суда, "Гольфстрим" работал до начала полномасштабного вторжения. После 24 февраля 2022 года оккупанты ограбили клуб и заминировали огромную его территорию. Как нам ответили в компании, у украинских саперов сейчас много работы – им не до разминирования полей для гольфа.



Представительница "Гольфстрима" ответила, что клуб не работает / Скриншот 24 Канала

Вероятно, что уже после нашей победы "Гольфстрим" возобновит свою работу. В частности, на территории, которой, очевидно, начал пользоваться незаконно.

Чтобы прояснить ситуацию, мы обратились в прокуратуру. Там нам ответили, что сделали все возможное, чтобы по документации соответствующие земельные участки принадлежали государству.

Были приняты меры представительского характера в защиту интересов государства. Востребовано и признано государственным в лице Кабинета Министров Украины право собственности на спорные земельные участки лесохозяйственного назначения,

– говорится в ответе на наш запрос.

Также там отмечено, что вопросом осуществления "какой-то деятельности" на указанных земельных участках, принадлежащих государству, должны заниматься в Государственной службе по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

"Хорошо", – подумали мы и направили еще запрос в эту службу с этим же вопросом: почему на государственных землях гольф-клуб, законно ли это?

Нам честно ответили, что ничего не знают, поскольку после начала полномасштабного вторжения никто никаких проверок – плановых или внеплановых – не проводит согласно постановлению Кабмина.

Больше по этому кейсу добавить нечего. Однако задайте себе вопрос: какой шанс, что после окончания войны справедливость восторжествует?

Дело #2. Экс-нардеп

В другом деле по приватизации леса с руки судей Макаровского суда фигурирует бывший депутат Верховной Рады от "Нашей Украины" Давыденко Андрей Анатольевич.

По той же схеме, что мы описали выше, в распоряжении этого экс-избранника и Гусар Виктории Романовны (помощницы однопартийца Давыденко Игоря Тарасюка) оказались земельные участки в макаровском лесу, общей площадью в 5,22 гектара, где он построил себе роскошный дом.

Расположение дома Давыденко в Макаровском лесу: смотрите на карте от Google maps

А теперь о том, как дело скакало по судам.

Иск подал заместитель прокурора Киевской области. Тандыр решил полностью отказать в его удовлетворении, поскольку "суд не смог установить противоправность в приватизации соответствующих участков".

Уже апелляция была в пользу прокурора, после чего дело перешло к Мазке. 17 августа 2018 года она приняла решение назначить подготовительное заседание по этому делу только через год – 7 июня 2019 года.

В конце концов конечное решение Мазка приняла в 2021 году, в котором признала приватизацию законной, поскольку прокурор "не смог доказать", что эти все земли с недвижимостью экс-нардепа - "единый массив". Даже соответствующая экспертиза не помогла это установить.

То есть еще раз. Перед вами шесть земельных участков, на которых расположен один дом. Но установить, что эти земли – "единый массив", как понятно из решения Мазки, не представляется возможным даже с помощью экспертов. Земельные участки и дом экс-нардепа Давыденко / 24 Канал Уточнение. Согласно данным открытого земельного кадастра участки, обозначенные выше номерами "1" и "2", принадлежат Гусару, а все остальные – Давыденко.

В то же время защищать прокурора мы не будем, ведь по этому делу он также, так сказать, отличился, о чем прямым текстом написали в постановлении Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда. Кстати, там также назвали ошибочными обоснования в решении Мазки, что и не удивительно, в принципе.

А вот что касается прокурора, то он подал негаторный иск, вместо виндикационного.

Негаторный и виндикационный иски: какая разница Негаторный иск – это иск от лица, которое осталось собственником имущества, но ему создаются препятствия в его использовании. А виндикационный иск – это иск от лица, которое было лишено права собственности на имущество, которое выбыло в собственность других лиц. В этом случае (должен был бы быть) виндикационный иск от прокурора, олицетворяющего государство.

Трудно ответить, почему заместитель прокурора не знал то, что учат студенты юрфаков на первом курсе. Тем более когда решается судьба государственных земель. В этом кейсе в итоге они в руках нардепа, а не Украины.

Как Тандыр "помогал" разводиться?

Дело #1. Чекмышев

Согласитесь, очень хорошо иметь везде связи. Скажем, если ты разводишься, иметь выход на председателя суда Алексея Тандыра.



Алексей Тандыр / Фото из фейсбука Макаровского райсуда

Этим делом поделился с нами адвокат Дмитрий Семашко: его подзащитная обратилась в суд, потому что ее бывший муж после развода "не признает имущество (приобретенное во время супружеской жизни – 24 Канал) общей совместной собственностью" и лишил ее доступа к дому и автомобилю.

Сначала дело попало к Наталье Мазке, однако Чекмышев Александр Викторович – именно так зовут мужа подзащитной Семашко – заявил, что ему якобы не пришла повестка в суд.

Опытный юрист вам скажет, что так поступают, когда хотят перенаправить дело другому судье. В конце концов, так и произошло – дело рассматривал Тандыр.

Своим решением тогдашний глава Макаровского райсуда признал Чекмышева единственным владельцем дома с земельным участком стоимостью более миллиона гривен и автомобиля Skoda Yeti стоимостью более 300 тысяч.

Жена, как это определено законом, хотела получить:

половину дома;

половину от суммы стоимости автомобиля;

половину земли, приобретенной за время супружеской жизни.

Тандыр отклонил иск, потому что соответствующий дом якобы уже "не существует", ведь его немного перестроили. А касательно машины отклонил потому, что у суда не было каких-либо доказательств регистрации указанного автомобиля в подразделениях Национальной полиции по Чекмышевым, а истец не подавал ходатайства об истребовании информации из сервисного центра МВД.

Фемида встала на сторону жены. Решение Апелляционного и Кассационного судов были в пользу истицы. В них, кроме того, говорилось, что никакой большой перестройки дома не произошло. Пытаясь схитрить, Чекмышев попросту перерегистрировал лишний раз жилье на себя.

Дело #2. Мищенко

В другом подобном деле Тандыр разводил Мищенко Ивана Дмитриевича с его женой. Мы пообщались с госпожой Наталией Мищенко: она заверила, что узнала об иске случайно, когда забежала в суд.

То есть фактически Тандыр хотел развести супругов без согласия на это одной из сторон. Согласно украинскому законодательству это не законно. Важно, что решение Апелляционного суда было в пользу жены – паре дали "время на примирение". И оно является еще одним свидетельством того, Тандыр мог развести супругов не по законной процедуре.

В целом история госпожи Наталии вызывает искренние соболезнования, ведь, кроме того, что суд "забыл" прислать ей повестку о начале рассмотрения дела о ее же разводе, у нее сгорел дом, к тому же была диагностирована онкология.

По ее же словам, муж хотел развода, ведь нашел любовницу с целым жильем. В результате пара все-таки развелась. Однако возмущает, что произошло это без ведома одной из сторон.

Мы решили связаться с Иваном Мищенко. Он сначала нам сказал, что был на судебном заседании, однако потом на уточняющий вопрос ответил, что стоял недалеко от суда, когда Тандыр рассматривал дело. Также он заверил, что его жена просто лжет, поскольку ей якобы не могли не сообщить о рассмотрении дела. В конце концов, можете все услышать сами на записи телефонного разговора.

Судья Тандыр и развод Мищенко: видео 24 Канала

Мы следим за Макаровским судом!

Напоследок об еще одном интересном уголовном деле, которое сейчас лежит в Макаровском районном суде в кабинете Белоцкой Любавы Васильевны. В нем говорится о возможной растрате более 400 тысяч гривен на восстановлении дороги в Макаровском районе. Подозреваемая – Пелешок Юлия Васильевна, бывшая глава Колонщинского сельского совета.

По версии следствия, 7 лет назад, хотя и не был завершен ремонт дороги, Пелешок подписала акт выполненных работ и справку о стоимости строительных работ с недостоверной информацией. Как следствие, сельский совет перечислил подрядчику почти полмиллиона бюджетных средств себе в убыток.

Уголовное дело против бывшего председателя было открыто осенью прошлого года – то есть год назад. С того времени никакого прогресса в его рассмотрении нет, заседания постоянно переносят. Например, следующее назначили на 4 ноября 2023 года. Поэтому есть основания переживать, что дело пытаются затянуть, чтобы потом закрыть.

Следовательно, мы доводим до сведения, что будем тщательно следить за всем, что происходит в Макаровском суде. А особенно – по уголовным делам, которые месяцами, а то и годами, лежат в кабинетах суда и ждут своего рассмотрения.