Расследование вечером 26 октября опубликовало издание Bihus.Info. В нем журналистка-расследовательница Леся Иванова заявила, что Тишлек пользуется автомобилем и недвижимостью партнеров ростовского криминального авторитета, а его жена якобы имеет гражданство России.
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Как прокомментировал расследование Тишлек
Замглавы Нацполиции заявил, что факты его биографии, а также сведения из жизни семьи были искажены. По его словам, отдельные ситуации журналисты якобы дополнили субъективными утверждениями и выводами.
Некоторые ситуации, которые переживала моя семья, дополнили субъективными суждениями и выводами. Обнародованная искаженная информация не имеет ничего общего с реальностью,
– заявил Тишлек.
Он также сообщил, что подал заявление в ДБР, чтобы они провели собственное расследование по нему. Тишлек заявил, что также обратился с просьбой к следователям, чтобы все обнародованные в расследовании данные тщательно проверили и всесторонне оценили.
Расследование о связях Тишлека с Россией: главное
- Тишлек работает в системе Нацполиции и МВД всю жизнь. До 2013 г. он работал в МВД на территории родной Донецкой области. После того, как Россия оккупировала часть Донбасса, Тишлек начал работать в МВД Украины, а в сентябре 2023 года получил должность заместителя председателя Национальной полиции.
- В расследовании журналисты заявили, что с 2019 года Тишлек живет в Киеве. Сначала он жил в квартире, владельцем которой является идеолог проекта "Большая стройка" Юрий Голик. В сентябре и октябре 2023 Тишлека замечали в доме под Киевом, владельцем которого является Наталья Нечепоренко. Ее муж Виталий является совладельцем ООО "Элит Лото", часть акций этой компании также принадлежит ростовскому криминальному авторитету Андрею Иманали.
- Жена Тишлека Александра Балакай по состоянию на лето 2023 года имела гражданство России. Она не отказалась от него с самого начала полномасштабного вторжения. Теща Тишлека сейчас живет в России, как и почти все родные его жены.