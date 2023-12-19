К слову, в конце октября журналисты Bihus.Info опубликовали расследование, в котором заявили, что супруга Тышлека имеет российское гражданство, а также разоблачили сомнительные связи с российским уголовным авторитетом.
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Тишлек заявил, что реши подать заявление на увольнение по собственному желанию. Он также добавил, что ожидает результатов расследования относительно информации, которую обнародовали журналисты Bihus.Info в своем материале.
Я принял решение написать рапорт об увольнении с должности заместителя председателя Нацполиции по собственному желанию. Подал на подпись руководству. Также жду результатов расследования ГБР, которое, напомню, было начато именно по моему заявлению, и проверки НАПК,
– сообщил Тышлек.
Впоследствии министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что Тышлек действительно подал рапорт на увольнение, и его уже приняли. Он также добавил, что уже подписал приказ об увольнении Тышлека с должности.
Что известно о скандальном расследовании
- Журналисты Bihus.Info 26 октября 2023 года опубликовали расследование, в котором заявили, что у жены Тышлека есть паспорт гражданки России. Кроме того, почти вся ее семья живет в России, в том числе и теща- миллионер. В СМИ также заявили, что заместитель главы Нацполиции имеет связи с российским криминальным авторитетом Андреем Иманали.
- На следующий день Тышлек отреагировал на обнародованную в СМИ информацию. Он заявил, что журналисты исказили факты и информация опубликованного расследования не имеет ничего общего с реальностью. Тышлек также подал заявление в ГБР, чтобы они провели собственное расследование по нему. Замглавы Нацполиции заявил, что также обратился с просьбой к следователям, чтобы все обнародованные в расследовании данные тщательно проверили и всесторонне оценили.
- Позже на скандальное расследование отреагировал министр Игорь Клименко. Он сообщил, что Тышлека отстранили от исполнения обязанностей, а через несколько дней – комиссия МВД начала проверку относительно заместителя главы Нацполиции.
- Журналисты также заявили, что жена Тышлека в 2014 году ездила во временно оккупированный Крым, а также несколько раз была в России. В СМИ также были опубликованы доказательства пересечения границы.