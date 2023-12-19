Журналисты-расследователи обнаружили, что с начала полномасштабного вторжения многие госслужащие разжились элитными автомобилями. В частности, речь идет о нардепах от "Слуги народа", сотрудниках МВД и ДБР, судьях районных и апелляционных административных судов.

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Сергей Шабельников – LEXUS NX 350H 2022 года выпуска

Этот автомобиль в декабре приобрел судья Харьковского апелляционного суда Сергей Шабельников. Он отметил, что обошлось авто в 2 миллиона и 185 тысяч гривен.



Шабельников купил Lexus / Инфографика "Схемы"

Как объяснил покупку? Когда журналисты "Схем" спросили его об автомобиле, то судья коротко заявил, что "вся информация будет в декларации". На другие комментарии у него якобы "нет времени, поскольку занимается служебной деятельностью". Позже перезвонил и заявил, что купил машину за свой счет. Мол, "в Харькове нужен надежный автомобиль", и что он "с коллегами помогает ВСУ".

Татьяна Шинкарь – AUDI Q7 2022 года выпуска

Она – судья Восьмого апелляционного админсуда. И в сентябре Татьяна Шинкарь стала владелицей роскошного авто, стоимость которого – 2,7 миллиона гривен.



Шинкарь купила Audi / Инфографика "Схемы"

Как объяснила покупку? Заверила, что "сделали заказ на этот автомобиль еще год назад". Отметила, что не было выбора, ведь "мы проплатили первый взнос".

Ростислав Ференц – Toyota Corolla 2023 года выпуска

Владельцем новенького автомобиля, стоимость которого, согласно декларации, 1 миллион и 338 тысяч гривен, – судья Турковского районного суда на Львовщине.



Ференц купил Toyota / Инфографика "Схемы"

Как объяснил покупку? В сообщении НАЗК отметил, что в этом году взял кредит на покупку этого авто. Журналистам он сообщил, что оформил кредит, чтобы у жены была возможность приобрести авто. На вопрос о последней модели авто ответил: "Других, можно так сказать, других не было".

Александр Михайлов – TESLA Model Y 2020 года выпуска

А вот директор Департамента информатизации МВД Украины в мае 2022 получил от матери помощь в размере 898 тысяч гривен. Интересно, что уже на следующий день он приобрел себе TESLA Model Y 2020 выпуска, указав стоимость в 1,2 миллиона гривен.



Михайлов купил Tesla / Инфографика "Схемы"

Как объяснил покупку? Он отметил, что "готов отвечать на вопросы лично, а не по телефону". Правда не сказал, когда сможет, потому что "сейчас не может, работает".

Александр Говорущак – BMW X5 2018 года выпуска

А вот руководитель отдела ДБР 15 сентября 2022 подал в НАПК декларацию. В нем он указал, что стал владельцем внедорожника, который оценил в 1 миллион и 350 тысяч гривен.



Говорущак купил BMW / Инфографика "Схемы"

Как объяснил покупку? Журналисты спросили его, целесообразно ли во время войны совершать такую покупку. Он ответил: "почему вы решили, что я отвечать должен?" Также отметил, что его не интересует удостоверение журналиста и подчеркнул, что "в декларации все сказано, смотрите, изучайте".

Вадим Борец – BMW X7 XDRIVE 30D 2022 года выпуска

А вот заместитель городского головы Ужгорода в конце 2022 отметил, что стал владельцем внедорожника, стоимость которого, как он указал, полтора миллиона гривен.



Борец купил BMW / Инфографика "Схемы"

Как он это объяснил? Журналисты попросили дать комментарий, на что он заявил, что "не знает, с кем разговаривает". Он предложил журналисту приехать в Ужгород.

Сергей Бабак – BMW 530E 2019 года выпуска

Это обновление указал в декларации глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций. Нардеп от "Слуги народа" указал, что обошелся автомобиль в 1 миллион и 200 тысяч гривен.

Евгений Пивоваров – Audi A8 2020 года выпуска

А вот декларация еще одного нардепа от "Слуги народа" свидетельствует, что он разжился автомобилем за 1 миллион и 300 тысяч гривен.



Бабак и Пивоваров тоже купили иномарки / Инфографика "Схемы"

По телефону оба народных избранника комментировать декларации отказались. Позже Сергей Бабак направил сообщение. Он отметил, что перед покупкой автомобиля продал другую BMW за 600 тысяч гривен. И что помогает ВСУ, "хотя на этом и не пиарится".

В расследовании отметили, что после возобновления доступа к декларациям стало понятно, что воспрепятствовать обновлению автопарков украинских судей, правоохранителей и депутатов полномасштабное вторжение не стало.