Сколько заработали Арахамия с супругой

В 2022 году заработная плата Давида Арахамии составила 418 188 гривен. Тем временем его жена получила за год 1 677 170 гривен дохода от предпринимательской деятельности.

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Кроме того, у супруги народного депутата обнаружены поступления средств в размере 2,421 миллиона гривен в качестве компенсации за отчуждение движимого имущества.

На банковских счетах Арахамии в Украине зафиксирована сумма 1304234 гривен и 20803 долларов. А банковская вкладка жены составляет 234 385 гривен и 21 036 долларов.

Интересно ! Наличные средства Арахамии в настоящее время составляют 650 тысяч долларов и 100 тысяч евро. А вместе с женой у него в совместном пользовании наличными 2,7 миллиона гривен, 250 тысяч долларов и 100 тысяч евро.

Начиная с 28 декабря 2022 года, супруга Арахамии осуществляет аренду легковых автомобилей от разных физических лиц.

Открытие деклараций

Напомним, что 10 декабря Национальное агентство по предотвращению коррупции возобновило доступ к Единому государственному реестру деклараций. Это обеспечило круглосуточную возможность пересмотра деклараций лиц, занимающих должности в органах государственной власти или местного самоуправления.

Отметим, что не все декларации доступны публичному ознакомлению. Национальное агентство по предотвращению коррупции может получать запросы по изъятию конкретных деклараций по соображениям безопасности.

Заметьте ! Кроме самих деклараций, из открытого доступа могут быть изъяты сообщения о значимых изменениях в имущественном состоянии, которые были поданы в течение любого периода.