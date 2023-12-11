Скільки заробили Арахамія з дружиною
У 2022 році заробітна плата Давида Арахамії склала 418 188 гривень. Тим часом його дружина отримала за рік 1 677170 гривень доходу від підприємницької діяльності.
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Крім того, у дружини народного депутата виявлені надходження коштів в розмірі 2,421 мільйона гривень як компенсація за відчуження рухомого майна.
На банківських рахунках Арахамії в Україні зафіксовано суму 1 304 234 гривень і 20 803 доларів. А банківська вкладка дружини складає 234 385 гривень і 21 036 доларів.
Починаючи з 28 грудня 2022 року, дружина Арахамії здійснює оренду легкових автомобілів від різних фізичних осіб.
Відкриття декларацій
Нагадаємо, що 10 грудня Національне агентство з питань запобігання корупції відновило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій. Це забезпечило цілодобову можливість перегляду декларацій осіб, які обіймають посади в органах державної влади чи місцевого самоврядування.
Зазначимо, що не всі декларації доступні для публічного ознайомлення. Національне агентство з питань запобігання корупції може отримувати запити щодо вилучення конкретних декларацій з міркувань безпеки.