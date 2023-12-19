До слова, наприкінці жовтня журналісти Bihus.Info опублікували розслідування, у якому заявили, що дружина Тишлека має російське громадянство, а також викрили сумнівні зв'язки з російським кримінальним авторитетом.

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Тишлек заявив, що виріши подати заяву на звільнення за власним бажанням. Він також додав, що очікує на результати розслідування щодо інформації, яку оприлюднили журналісти Bihus.Info у своєму матеріалі.

Я прийняв рішення написати рапорт про звільнення з посади заступника голови Нацполіції за власним бажанням. Подав на підпис керівництву. Також чекаю на результати розслідування ДБР, яке, нагадаю, було розпочато саме за моєю заявою, і перевірки НАЗК,

– повідомив Тишлек.

Згодом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що Тишлек дійсно подав рапорт на звільнення і його вже прийняли. Він також додав, що вже підписав наказ про звільнення Тишлека з посади.

Що відомо про скандальне розслідування