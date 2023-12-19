До слова, наприкінці жовтня журналісти Bihus.Info опублікували розслідування, у якому заявили, що дружина Тишлека має російське громадянство, а також викрили сумнівні зв'язки з російським кримінальним авторитетом.
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Тишлек заявив, що виріши подати заяву на звільнення за власним бажанням. Він також додав, що очікує на результати розслідування щодо інформації, яку оприлюднили журналісти Bihus.Info у своєму матеріалі.
Я прийняв рішення написати рапорт про звільнення з посади заступника голови Нацполіції за власним бажанням. Подав на підпис керівництву. Також чекаю на результати розслідування ДБР, яке, нагадаю, було розпочато саме за моєю заявою, і перевірки НАЗК,
– повідомив Тишлек.
Згодом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що Тишлек дійсно подав рапорт на звільнення і його вже прийняли. Він також додав, що вже підписав наказ про звільнення Тишлека з посади.
Що відомо про скандальне розслідування
- Журналісти Bihus.Info 26 жовтня 2023 року опублікували розслідування, у якому заявили, що дружина Тишлека має паспорт громадянки Росії. Окрім того, майже вся її родина живе у Росії, у тому числі – й теща мільйонерка. У ЗМІ також заявили, що заступник очільника Нацполіції має зв'язки з російським кримінальним авторитетом Андрєєм Іманалі.
- Вже наступного дня Тишлек відреагував на оприлюднену у ЗМІ інформацію. Він заявив, що журналісти спотворили факти й інформація опублікованого розслідування немає нічого спільного з реальністю. Тишлек також подав заяву до ДБР, аби вони провели власне розслідування щодо нього. Заступник голови Нацполіції заявив, що також звернувся з проханням до слідчих, аби усі оприлюдненні у розслідувані дані ретельно перевірили й всебічно оцінили.
- Згодом на скандальне розслідування відреагував міністр Ігор Клименко. Він повідомив, що Тишлека усунули від виконання обов'язків, а за кілька днів – комісія МВС почала перевірку щодо заступника голови Нацполіції.