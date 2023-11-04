Дружина заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека Олександра Балакай їздила до Росії та в окупований Крим за допомогою російського паспорта. Про це заявили джерела видання.
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Скільки разів Балакай відвідала Крим та Росію
Згідно з інформацією джерел, Балакай у липні 2014 року відвідувала окупований Крим та територію Росії – 10 липня 2014 року вона в'їжджала з Джанкою, пробула там майже рік і в липні 2015 року виїхала через Шереметьєво.
Кілька місяців вона побула вдома і в листопаді 2015 року в'їхала до Росії через Брянськ, однак через кілька днів повернулася.
Згодом, у липні-серпні 2017 року, вона знову відвідала окупований Крим. Для поїздок на окуповані території України вона використовувала паспорт громадянки Росії який був їй виданий у 2005 році.
Крім цього, одного разу Балакай відвідала Росію за закордонним паспортом у 2020 році, здійснивши в'їзд 1 січня 2020 року через Ростов-на-Дону та виїхавши 14 січня через той же Ростов-на-Дону.
Що відомо про скандал довкола Тишлека та Балакай
- Раніше видання Bihus.Info оприлюднило розслідування про те, що вищезгадана Олександра Балакай станом на літо 2023 року так і не позбулася російського паспорта. Однак тоді Тишлек заявив, що розслідування про російський паспорт його дружини "не має нічого спільного з реальністю".
- Крім цього, журналісти повідомили, що сам Дмитро Тишлек користується нерухомістю та авто родини партнера ватажка ростовського кримінального угруповання.
- На фоні скандалу наприкінці жовтня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відсторонив від посади заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека. Наразі триває розслідування ДБР, результат якого і вирішить його подальшу долю. Клименко заявив, що якщо озвучені в медіа факти підтвердяться, стосовно Дмитра Тишлека будуть прийняті "невідкладні та жорсткі управлінські рішення".
- Також МВС розпочало внутрішнє розслідування та перевіряє паспорт Олександри Балакай.