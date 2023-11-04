Дружина заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека Олександра Балакай їздила до Росії та в окупований Крим за допомогою російського паспорта. Про це заявили джерела видання.

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Скільки разів Балакай відвідала Крим та Росію

Згідно з інформацією джерел, Балакай у липні 2014 року відвідувала окупований Крим та територію Росії – 10 липня 2014 року вона в'їжджала з Джанкою, пробула там майже рік і в липні 2015 року виїхала через Шереметьєво.

Кілька місяців вона побула вдома і в листопаді 2015 року в'їхала до Росії через Брянськ, однак через кілька днів повернулася.

Згодом, у липні-серпні 2017 року, вона знову відвідала окупований Крим. Для поїздок на окуповані території України вона використовувала паспорт громадянки Росії який був їй виданий у 2005 році.

Крім цього, одного разу Балакай відвідала Росію за закордонним паспортом у 2020 році, здійснивши в'їзд 1 січня 2020 року через Ростов-на-Дону та виїхавши 14 січня через той же Ростов-на-Дону.

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