Жена заместителя главы Нацполиции Дмитрия Тишлека Александра Балакай ездила в Россию и в оккупированный Крым с помощью российского паспорта. Об этом заявили источники издания.
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Сколько раз Балакай посетила Крым и Россию
Согласно информации источников, Балакай в июле 2014 года посещала оккупированный Крым и территорию России – 10 июля 2014 она въезжала с Джанкоя, пробыла там почти год и в июле 2015 выехала через Шереметьево.
Несколько месяцев она побыла дома и в ноябре 2015 года въехала в Россию через Брянск, однако через несколько дней вернулась.
Впоследствии, в июле-августе 2017 года, она снова посетила оккупированный Крым. Для поездок на оккупированные территории Украины она использовала паспорт гражданки России, выданный ей в 2005 году.
Кроме этого, однажды Балакай посетила Россию по загранпаспорту в 2020 году, совершив въезд 1 января 2020 через Ростов-на-Дону и выехав 14 января через тот же Ростов-на-Дону.
Что известно о скандале вокруг Тишлека и Балакай
- Ранее издание Bihus.Info обнародовало расследование о том, что вышеупомянутая Александра Балакай по состоянию на лето 2023 года так и не избавилась от российского паспорта. Однако тогда Тишлек заявил, что расследование о российском паспорте его жены "не имеет ничего общего с реальностью".
- Кроме этого, журналисты сообщили, что сам Дмитрий Тишлек пользуется недвижимостью и авто семьи партнера главаря ростовской криминальной группировки.
- На фоне скандала в конце октября министр внутренних дел Игорь Клименко отстранил от должности заместителя главы Нацполиции Дмитрия Тишлека. Сейчас идет расследование ГБР, результат которого и решит его дальнейшую судьбу. Клименко заявил, что если озвученные в медиа факты подтвердятся, в отношении Дмитрия Тишлека будут приняты "неотложные и жесткие управленческие решения".
- Также МВД начало внутреннее расследование и проверяет паспорт Александры Балакай.