Жена заместителя главы Нацполиции Дмитрия Тишлека Александра Балакай ездила в Россию и в оккупированный Крым с помощью российского паспорта. Об этом заявили источники издания.

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Сколько раз Балакай посетила Крым и Россию

Согласно информации источников, Балакай в июле 2014 года посещала оккупированный Крым и территорию России – 10 июля 2014 она въезжала с Джанкоя, пробыла там почти год и в июле 2015 выехала через Шереметьево.

Несколько месяцев она побыла дома и в ноябре 2015 года въехала в Россию через Брянск, однако через несколько дней вернулась.

Впоследствии, в июле-августе 2017 года, она снова посетила оккупированный Крым. Для поездок на оккупированные территории Украины она использовала паспорт гражданки России, выданный ей в 2005 году.

Кроме этого, однажды Балакай посетила Россию по загранпаспорту в 2020 году, совершив въезд 1 января 2020 через Ростов-на-Дону и выехав 14 января через тот же Ростов-на-Дону.

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