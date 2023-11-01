Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко. По его словам, Тишлек сам подал заявление в ДБР.

К теме Клименко отстранил замглавы Нацполиции Тишлека после скандального расследования

Проводят служебное расследование

Клименко рассказал, что в таких ситуациях существует определенный алгоритм реагирования и МВД его полностью выдержало.

Назначили служебное расследование, определили персональный состав комиссии, которая будет проводить соответствующие мероприятия по проверке. Комиссия уже провела первое заседание. Тишлек был отстранен от исполнения служебных обязанностей. Сейчас все уполномоченные лица изучают вопросы, изложенные в журналистском расследовании,

– объяснил глава МВД.

Он добавил, что Тишлек сам подал заявление в Государственное бюро расследований, в котором попросил тщательно разобраться в том, что говорилось в журналистском расследовании.

"Когда проходит специальная проверка, существуют 2 направления проверки: внутреннее МВД и проверки, организованные другими, в частности спецслужбами. Что касается МВД и полиции в этом случае, то проверяются ближайшие родственники на предмет судимости, наличия недвижимости, декларации. В материалах также есть автобиографические данные по поводу ближайших родственников, в том числе на жен, мужей и детей", – пояснил Клименко.

Стоит прочесть "Ничего общего с реальностью": Тишлек прокомментировал расследование о связях с Россией

МВД не получает информации о гражданстве другой страны

Министр внутренних дел уточнил, что:

подразделения Миграционной службы предоставляют информацию о наличии гражданства Украины, они подтверждают это гражданство Украины,

пограничная служба для подразделения внутренней безопасности предоставляет информацию о пересечении границы и по паспорту, на котором автомобиле или самолете,

информации о наличии паспорта другой страны МВД не получает.

По его словам, де-юре наличие любого паспорта, в том числе и российского, не является основанием для увольнения, однако здесь необходимо учитывать этический аспект.

"Учитывая моральную сторону, то, что происходит сегодня во время войны с Россией, мы должны говорить о другой стороне медали и об особом интересе наших спецслужб к проверке того или иного гражданина или его родных, если у них есть паспорта российской федерации. Где проживают родственники, какое общение есть, сколько раз уезжал или не уезжал к своим родственникам, будь то РФ или временно оккупированные территории, но это должны сделать специалисты, имеющие доступ к такого рода информации", – подытожил Клименко.

Обратите внимание! 26 октября журналисты Bihus.info опубликовали расследование о Тишлеке. В частности, у его жены нашли российский паспорт, а сам замглавы Нацполиции арендует жилье у российского бизнесмена и бесплатно "подживает" у партнера российского криминального авторитета.