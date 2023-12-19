По словам парня, в больнице ему никто не помог, более того: он был еще больше травмирован в результате конфликта с охранниками медучреждения. В этом материале 24 Канала узнавайте историю бойца, позицию больницы и правоохранительных органов.

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История ветерана Алексея Иванина

Бывший гранатометчик рассказывает, что около 02:00, 4 декабря у него произошел приступ тревожности. Несколько раз он пытался вызвать скорую помощь, однако медики приехали на 5 вызов – уже тогда, когда в беспомощном состоянии он нанес себе ножевое ранение.

Я в неконтролируемом состоянии покалечил себя, у меня была резаная рана на руке. Скорая приехала вместе с полицией, поскольку квалифицировала это как попытку суицида. Правоохранители сказали, что не будут ничего оформлять... Ну, ситуация и так понятна.

Ветерана доставили в Центральную районную больницу Киево-Святошинского района Боярки. Пока фельдшеры выясняли друг с другом другие нюансы, Алексей попросился покурить. Как он говорит, дозу успокоительного он так и не получил в карете скорой.

Ты сюда приехал курить или лечиться? – говорит мне фельдшер в наглом тоне. Я отвечаю: ну ладно, сейчас зайду.



Центральная больница в Боярке, в которую доставили защитника / Фото Олеси Мусийко из Google maps

По словам мужчины, внутри больницы он некоторое время ждал медика, который ему должен был бы помочь, пока ему просто это не надоело. Тогда он пошел к приемному посту с охранниками, чтобы уточнить, когда же ему должны оказать помощь.

Я не спал всю ночь, я уже просто был в таком... Подвешенном состоянии. Объясняю им эту ситуацию, на что мне начинают отвечать в грубой форме. Три охранника говорят мне, что, мол, "мы все здесь такие контуженные, все здесь воевали, так что не надо нам здесь врать".

Далее, как рассказывает мужчина, конфликтная ситуация начала только нарастать. Дошло до того, что ему три охранника заломали руки, начали заливать глаза из газового баллончика и бить палками.



Ранение на теле Алексея Иванина / Фото предоставлено 24 Каналу

Важно! В заключении военно-врачебной комиссии, которое предоставил нам защитник, указано: он – человек с инвалидностью третьей группы. После месяцев на службе в должности гранатометчика и травмы правой кисти в апреле 2022 года его ментальное здоровье ухудшилось, появились мысли о скорой смерти. Ветеран констатировал, что руку ему фактически собирали по частям, он проходил длительный процесс лечения. Кроме того, у него и так были проблемы с позвоночником, что подтверждает врачебное заключение.

Документы, подтверждающие диагноз ветерана / Представлено 24 Каналу

Во время того как Алексея избивали, в мгновение ока он, как сам отмечает: "Начал умолять о помиловании". Парень, много раз при этом извиняясь, пытался вырваться от охранников. Впоследствии они поставили его в наручниках на колени, но потом поняли, что могут отпустить беззащитного.



Ветеран утверждает, что его избили охранники больницы в Боярке / Фото предоставлено 24 Каналу

Пожав руки обидчикам, перед тем умыв лицо водой, под утро Алексей общественным транспортом добирался домой за свой счет. Важно, что все это время у него была большая рана на руке, которую в больнице в Боярке ему так никто и не зашил. Приехав домой, защитник долгое время отходил от шокового состояния – только к вечеру набрался сил, чтобы поехать в другое медицинское учреждение.

Именно медики Киевской городской клинической больницы №7, что в Святошинском районе, зашили ветерану рану. Это подтверждает справка из травмпункта, которую нам предоставил Алексей. Впоследствии защитник решил обратиться в правоохранительные органы, написав два заявления: на охранников и врачей скорой, которые приехали только на 5 вызов.

Алексею зашили рану на руке в другой больнице / Предоставлено ветераном по просьбе 24 Канала

Позиция боярской больницы

Журналисты 24 Канала контактировали с Центральной районной больницей Киево-Святошинского района в городе Боярке. Нам ответили:

было начато служебное расследование по данному факту;

состоялось несколько совещаний юристов, которые решают, как действовать дальше;

деятельность по охране медучреждения осуществляет ЧП "Волк" на основе договора;

установлены лица охранников, которые в ночь с 3 на 4 декабря были на смене.

Медучреждение направляло письмо в компанию "Волк", в котором просил объяснить, что произошло в ту ночь. Охранная фирма ответила, что защитник якобы первым начал размахивать кулаками.

Согласно объяснениям работников ЧП "Волк", неизвестный начал избивать охранников. Они оперативно среагировали и прекратили действия нападающего, после чего он извинился и ушел в неизвестном направлении.

– говорится в документе.

Стоит вспомнить и подчеркнуть, что на момент столкновения с представителями этой охранной службы ветеран нуждался в помощи: успокоительное ему так и не оказали, рану на руке – не зашили.

О возможных некорректных высказываниях в сторону Алексея со стороны этих охранников в предоставленных документах также речь не идет. И больница проигнорировала вопрос, почему врачи приехали только на 5 вызов, когда уже стало известно о попытке суицида.

Реакция правоохранительных органов

В полиции Киевской области по запросу 24 Канала ответили 15 декабря, отметив, что зарегистрировали заявление от военного и передали его в Бучанское районное управление.

Кроме того, правоохранители констатировали, что медики скорой помощи им заявили: защитник пытался совершить суицид в ходе ссоры с женой.

Сам Алексей Иванин это возразил. Он заверил, что никакой ссоры с женой в ту ночь не было, еще раз подчеркнув, что не мог спать из-за психоэмоционального состояния, пытался вызвать скорую, но его игнорировали.

Добавим, что судмедэксперты уже провели соответствующую экспертизу. Они зафиксировали телесные повреждения, которые были нанесены военному.

Психологическое здоровье защитников

Алексей нам рассказал, что всю жизнь шел к военному делу: сначала учился в Киевском военном лицее имени Ивана Богуна, затем поступил в Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба. Через полгода обучения в вузе юноша заключил контракт с Вооруженными Силами и пошел защищать наше государство от врага. Как он рассказывает, тогда как раз умер его отец.

В боях за свободу Украины у парня развилось тревожно-депрессивное расстройство именно с инсомническим компонентом. В комментарии 24 Каналу психотерапевт ОО "Свободный выбор" Наталья Стадниченко объяснила, что этот диагноз сопровождается повышенной чувствительностью к раздражителям и, собственно, тревожностью.

Что делать, когда у военного приступ или паническая атака Эксперт отмечает, что нужно развивать навыки саморегуляции, если у человека происходят приступы или панические атаки. Справиться с ними помогает осознание проблемы, а также восстановление правильного дыхания. Это как раз помогает нормализовать сердцебиение. Людям, которые находятся рядом, стоит выполнять указания ветерана, у которого случился приступ, например: "Принеси мне воды. Выйди со мной на улицу. Никуда не уходи, будь здесь". Кроме того, можно начать самому дышать и проговаривать при этом к защитнику: "Смотри на меня, я с тобой. Давай дышать вместе". Конечно, при необходимости следует как можно скорее обратиться к специалистам, скажем, вызвать скорую.

В целом бесконечная тревожность утомляет человека, делает его неэффективным, вызывает депрессивные настроения и в конце концов – мысли о смерти. В случае с Алексеем присутствует еще и инсомнический компонент – то есть нарушение сна из-за того, что мозг постоянно находится в напряжении.

Мысль о том, что многие люди в Украине воевали, и якобы им всего хватает, не является корректной. Любая война, любой экстремальный опыт меняет человека – и необязательно в худшую сторону... Но когда человек возвращается в гражданские условия, он все равно требует определенного времени на социализацию, на адаптацию, на то, чтобы начать жизнь снова,

– подчеркивает специалист.

Психотерапевт добавляет, что поведение охранников медицинского учреждения не было приемлемым. Они фактически не поверили в правдивость диагноза военнослужащего, из-за чего и вспыхнул конфликт. По словам Натальи, такая ситуация, в частности, является следствием неэтичного отношения к пациентам в Советском Союзе.

В украинских госпиталях часто случается недоверие к пациентам или чрезмерное подозрение, что они симулируют определенное состояние. Это точно не этично и не корректно, и не помогает ветеранам социализироваться.

Наталья Стадниченко также прокомментировала то, что защитнику пришлось пожать руку своему обидчику. Она отметила, что такое поведение военного было вызвано его нежеланием вступать в конфронтацию, чтобы выйти из ситуации с как можно меньшими последствиями. Очевидно, ничего удивительного в такой реакции нет.

К тому же в общении с нами Алексей констатировал, его самым большим страхом во время пребывания на службе был страх плена. С его слов понятно, что пытки со стороны охранников заставили его чувствовать себя беззащитным.

Я проявил вежливость из-за того, что имел один из самых больших страхов – плен... Я понял, что надо уже давить на жалость, просить прощения. Я их едва уговорил, чтобы они меня отпустили. Произошло это с условием, что я буду себя "хорошо вести".

Психотерапевт отмечает: "Это точно не нормальная ситуация, оно точно требует реагирования соответствующих органов". Очевидно, в то время, когда враг и так превращает жизнь наших воинов в ад, не стоит нам прилагаться к этому "делу".

Как бы это банально ни звучало: важно доверять ветеранам, слушать их, ни в коем случае не применить к ним физическую силу. Только так можно помочь им социализироваться и чувствовать себя в безопасности.