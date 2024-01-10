О том, что эксмилиционер был задержан, стало известно 10 января. Сотрудники СБУ сообщили ему о подозрении в государственной измене.
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"Охотился" на оборонные заводы города
Служба безопасности Украины задержала еще одного агента российской военной разведки, разыскивавшего информацию об оборонных заводах Запорожья.
Мужчина намеревался выявить и передать врагу геолокации местных предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины.
В Запорожье задержали предателя / Фото СБУ
Злоумышленника очень интересовали заводы, производящие боеприпасы для тяжелой бронетехники и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.
Задержали мужчину, который передавал информацию в Россию / Фото СБУ
Кроме того, бывший милиционер отслеживал места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники Сил обороны на территории областного центра.
Злоумышленник разыскивал информацию
Чтобы провести "разведку", он ездил по городу на общественном транспорте и скрыто фиксировал инфраструктурные объекты, которые, по его мнению, могли использовать для базирования украинских войск или производства средств поражения.
СБУ задержала его в собственном доме, зафиксировав факты разведывательной работы мужчины.
Сотрудники СБУ нашли доказательства разведывательно-подрывной деятельности агента / Фото СБУ
Они изъяли у злоумышленника мобильный телефон, который применял для фото- и видеосъемки украинских объектов и коммуникации с российской стороной.
Когда-то был милиционер, а ныне корректировщик
Согласно данным следствия, фигурантом является экс-заместитель начальника отдела бывшего областного управления МВД. Мужчина в 2014 году уволился со службы.
В СБУ сообщили, что злоумышленник еще в начале полномасштабного вторжения завербовал кадровый военный минобороны России. По данным спецслужбы, задержанный фигурант когда-то получал высшее образование еще при СССР с его вербовщиком.
Известно, что осенью 2023 этот агент приступил к активному выполнению враждебных задач.
Для того чтобы держать связь с представителями страны-агрессорки, злоумышленник использовал анонимный чат в популярном мессенджере. Так, как отметили в СБУ, передачу сведений мужчина осуществлял зашифрованными словами, отработанными заранее.
Переписка предателя из Запорожья с враждебной стороной / Фото СБУ
Злоумышленник переписывался с врагами / Фото СБУ
Что угрожает мужчине
В СБУ собрали все необходимые доказательства, на основании которых сообщили фигуранту о подозрении по статье государственная измена, совершенное в условиях военного положения.
Пока мужчина под стражей. За совершенное ему грозит пожизненное заключение.
Другие случаи разоблачения злоумышленников: последние новости
- 8 января стало известно, что экс-чиновники Министерства обороны получили новые подозрения в коррупционной схеме. Речь идет о бывшем заместителе Министра обороны Украины, бывшем руководителе одного из Департаментов МО и бывшем начальнике управления вещевого обеспечения Центрального управления развития и сопровождении материального обеспечения ВСУ.
- Их разоблачили на растрате почти 950 миллионов гривен государственных средств.
- Вечером 4 января стало известно о том, что Служба безопасности Украины разоблачила владельца одной из крупнейших компаний в Украине, которая производит изделия из резины и пластмассы. Мужчину подозревают в том, что его компания поставляла в Россию средства тактической медицины.