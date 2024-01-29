Російська пропаганда активно шукає все нові наративи для того, щоб виправдовувати війну перед самими росіянами та переконувати їх у необхідності її продовження. Дуже часто доходить до абсолютного абсурду.

З власних джерел 24 Канал знову отримав чергову "порцію" заготовок російських пропагандистських статей. У них російські пропагандисти намагаються переконати росіян у необхідності продовження війни проти України, а також намагаються знайти бодай якісь "перемоги" на міжнародній арені за останні два роки.

До слова Під ударом Україна, США та Євросоюз: нові тези пропаганди, якими Росія атакуватиме світ

Війна – якщо не проти України, то проти Китаю

В одній із запланованих пропагандистських статей автор проводить паралелі між нинішньою війною проти України та війною часів Російської Імперії проти Японії. Нагадаємо, що в тій війні в 1904 – 1905 роках Росія зазнала однієї з найганебніших поразок у своїй історії.

Російський пропагандист переконує, що вигоду з протистояння двох азійських держав отримала виключно Велика Британія. Мовляв, після поразки зовнішня політика Санкт-Петербурга (тогочасної столиці імперії) повністю підкорилася Лондону.

У своїй статті автор стверджує, що сьогодні в США та Великій Британії роблять схожу ставку в контексті російсько-української війни. У випадку поразки Росії або зміни влади в Москві, Захід буцімто використає росіян як інструмент тиску на Китай або ж навіть війни проти Пекіна.

Тож пропагандист вигадав ще одну причину війни проти України – збереження й навіть зміцнення суверенітету Росії, щоб росіян "не погнали війною проти Китаю".

Історія російсько-японської війни: дивіться відео

Російська пропаганда вихваляє Роберта Фіцо

Після парламентських виборів восени 2023 року уряд Словаччини очолив проросійський політик Роберт Фіцо. Він є такою собі словацькою версією Віктора Орбана. Тож не дивно, що його обранню найбільше зраділи в Росії.

Черговий російський пропагандист взявся вихваляти Роберта Фіцо, відзначаючи, що ціла низка його заяв "ледь не слово в слово повторюють висловлювання російського керівництва". Росіянин відзначає й той факт, що відразу після призначення новий словацький уряд зупинив постачання зброї та боєприпасів Силам оборони України.

Дуже цікаво, що російський пропагандист підкреслює, що відмова від постачання зброї для України є вигідною самій Словаччині. Мовляв, вона ще може знадобитися словацькій армії в разі, якщо Україна програє війну, а російська агресія розшириться на інші держави Європи.

Абсурд цих наративів полягає в тому, що російська пропаганда хоча й вихваляє словацький уряд за проросійську позицію, але ледь не прямим текстом погрожує Словаччині імовірною російською агресією.

Візит Роберта Фіцо в Україну: дивіться відео

Нова "користь" від західних санкцій

Ще з 2014 року, коли Росія лише розпочала агресію проти України, росіяни почали звикати до західних санкцій. Та особливо потужними вони були з 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії. Тим часом російська пропаганда намагається переконати звичайного російського Ємєлю в тому, що від цих санкцій Росія отримує лише користь.

Тепер російська пропаганда взялася переконувати росіян, що західні санкції "спровокували зростання якості російської освіти". Мовляв, коли західні вищі навчальні заклади почали відраховувати студентів з Росії, ті повернулися у свою країну.

Як наслідок, російська промисловість буцімто має перспективу отримати фахівців на доволі затребувані професії – розробників перспективних зразків техніки, інженерів-системотехнік, програмістів тощо.

Про те, як на якість вищої освіти в Росії впливають факти мобілізації студентів російських вишів до лав окупаційної армії – російська пропаганда вирішила тактично промовчати.

Росія зраджує союзників

Ще одним з приводів для радощів російської пропаганди стало напруження між Азербайджаном і Радою Європи. Російські пропагандисти переконані, що чим гіршими будуть відносини Брюсселя з Баку, тим більше останній схилятиметься до Москви.

Цікаво, що російська пропаганда стверджує, буцімто Євросоюз завжди був більше схильним до Вірменії, ніж до Азербайджану. Така позиція доволі дивна, особливо зважаючи на той факт, що під час чергових боїв довкола Нагірного Карабаху у 2020 році Росія підтримувала Вірменію.

Очевидно, Росія намагається віддалитися від свого вчорашнього союзника, який розчарувався в Москві. Так, у листопаді 2023 року офіційний Єреван вперше за майже 15 років відмовився від участі в саміті ОДКБ. Тож, схоже, Росія намагається в такий спосіб помститися Вірменії.

Втім, навіть російська пропаганда визнає той факт, що Азербайджан ніколи не стане союзником Росії. Передовсім через те, що в Баку орієнтовані передовсім на свого головного союзника – Туреччину. Крім того, пропагандисти визнають і той факт, що офіційний Баку дотримується доволі дружних відносин з Україною – головним ворогом Росії.

Зверніть увагу! Росія вже давно використовує власну пропаганду як один з типів зброї, якою вона веде війну проти України. Тож вкрай важливо не вестись на російські фейки, щоб не дозволити окупувати наші мізки, та підтримувати наших військових, які не дозволяють росіянам окупувати наші території.



Якщо з першим допоможуть критичне мислення та лише достовірні джерела інформації, то щодо другого аспекту постійно працює наш Фонд24 – тут ви завжди знайдете актуальні збори на потреби українських військових.