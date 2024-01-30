У вівторок, 30 січня, у багатьох областях України оголошували тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про небезпеку.
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Що відомо про атаку 30 січня
Росія продовжує тероризувати Україну
- Цього вівторка, 30 січня, жителі та гості Харкова чули вибухи під час повітряної тривоги. Перед цим Повітряні сили попереджали про загрозу балістики.
- Згодом з'ясувалося, що у передмісті Харкова стався приліт. Окупанти поцілили поблизу селища Коротич.
- Також 30 січня російські загарбники атакували Дніпропетровщину. ПС ЗСУ та моніторингові канали попереджали про рух ракети Х-59 у напрямку Дніпра.
- Жителі Дніпропетровської області після цього почули звуки вибухів. Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак пізніше повідомив про приліт у Синельниківському районі.
- За словами Лисака, росіяни поцілили по подвір'ю місцевих жителів Окупанти частково зруйнували житловий будинок, а також пошкодили ще 31 оселю, кілька господарських споруд, гараж та ЛЕП.