У вівторок, 30 січня, у багатьох областях України оголошували тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про небезпеку.

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Що відомо про атаку 30 січня

20:46 На Кіровоградщині оголосили повітряну тривогу.

20:45 У Сумській та Запорізькій областях теж оголосили тривогу.

20:44 У Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях оголосили повітряну тривогу. ПС ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

20:35 Відбій повітряної тривоги також оголосили у Полтавській, Черкаській, Сумській, Кіровоградській, Харківській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

20:33 В Одеській області теж оголосили відбій.

20:32 У Вінницькій області оголосили відбій.

20:05 На Одещині теж оголосили повітряну тривогу.

20:04 У Миколаївській та Вінницькій областях оголосили повітряну тривогу.

20:03 ПС ЗСУ попередили про повторні запуски російських ракет у напрямку Кременчука.

20:02 На Полтавщині чули вибухи. За попередньою та неперевіреною інформацією від моніторингових каналів, окупанти могли застосувати "Іскандер-М".

20:02 У Запорізькій області оголосили повітряну тривогу.

20:00 Повітряні сили закликали жителів Кременчука перебувати в укриттях.

19:59 Повітряні сили пояснили оголошення тривог в цих областях загрозою застосування росіянами балістики.

19:59 Черкаська область теж "почервоніла".

19:58 У Донецькій, Полтавській, Дніпропетровській, Сумській та Кіровоградській областях оголосили також повітряну тривогу.

19:57 На Харківщині оголосили повітряну тривогу.



19:54 У Запорізькій області оголосили відбій.

19:41 Загроза ударних дронів для Запорізької та Дніпропетровської областей минула.

19:41 На Донеччині та Харківщині теж оголосили відбій.

19:39 На Дніпропетровщині оголосили відбій.

19:23 Херсонщина "почервоніла".

18:52 Повітряні сили повідомили про рух БпЛА у напрямку Дніпра.

18:40 У Донецькій та Харківській областях оголошували повітряну тривогу. У ПС ЗСУ пояснили це активністю ворожої тактичної авіації на східному напрямку.

18:39 ПС ЗСУ попередили про рух "Шахедів" з Півдня у напрямку Дніпропетровської області.

18:35 На Дніпропетровщині оголосили повітряну тривогу.

Росія продовжує тероризувати Україну