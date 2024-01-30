Вдень 30 січня у Дніпропетровській області пролунали вибухи. Там тривала повітряна тривога.
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Була активна ворожа авіація
Моніторингові канали писали про активність тактичної авіації на Півдні. Майже одразу ж після цього повідомлення з'явилась інформація про запуск ракети Х-59, яка прямувала на Дніпро.
Пізніше поінформували про вибухи в області. За інформацією моніторингових каналів, відпрацювали сили протиповітряної оборони. Наразі офіційного повідомлення немає.
На Харківщині приліт
- У Харкові 30 січня пролунав вибух під час повітряної тривоги. Перед цим у Повітряних силах попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Вибухи у Харкові пролунали близько о 12:19. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
- Моніторингові телеграм-канали припускають, що по Харкову окупанти могли вдарити керованими зенітними ракетами типу С-300. Однак наголошуємо, що ця інформація є непідтвердженою. Офіційні дані згодом повідомлять представники місцевої влади.
- Згодом голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в області зафіксували влучання. Ігор Терехов додав, що приліт був у близькому передмісті Харкова, у самому ж місті прильотів не було.