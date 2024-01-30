Днем 30 января в Днепропетровской области прогремели взрывы. Там продолжалась воздушная тревога.

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Была активная вражеская авиация

Мониторинговые каналы писали об активности тактической авиации на Юге. Почти сразу же после этого сообщения появилась информация о запуске ракеты Х-59, которая направлялась на Днепр.

Позже проинформировали о взрывах в области. По информации мониторинговых каналов, отработали силы противовоздушной обороны. На данный момент официального сообщения нет.

В Харьковской области прилет

  • В Харькове 30 января прогремел взрыв во время воздушной тревоги. Перед этим в Воздушных силах предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения. Взрывы в Харькове прогремели около в 12:19. Об этом сообщил городской глава Игорь Терехов.
  • Мониторинговые телеграм-каналы предполагают, что по Харькову оккупанты могли ударить управляемыми зенитными ракетами типа С-300. Однако подчеркиваем, что эта информация является неподтвержденной. Официальные данные впоследствии сообщат представители местных властей.
  • Впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в области зафиксировали попадание. Игорь Терехов добавил, что прилет был в близком пригороде Харькова, в самом же городе прилетов не было.