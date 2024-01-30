Взрывы в Харькове прогремели около в 12:19. Об этом сообщил городской глава Игорь Терехов.

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В Харькове взрыв. Будьте осторожны,

– призвал Терехов.

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Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения в 12:17. Тревога тогда распространилась на Харьковскую, Сумскую и Полтавскую области.

Мониторинговые телеграм-каналы предполагают, что по Харькову оккупанты могли ударить управляемыми зенитными ракетами типа С-300. Однако подчеркиваем, что эта информация является неподтвержденной. Официальные данные впоследствии сообщат представители местных властей.

Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в области зафиксировали попадание. Игорь Терехов добавил, что прилет был в близком пригороде Харькова, в самом же городе прилетов не было.

Оккупанты ударили по Харьковской области. Зафиксировано попадание в области. На эту минуту без пострадавших. Детали устанавливаются,

– говорится в сообщении.

К слову, тревогу также объявляли на всей территории Украины из-за взлета истребителя МиГ-31К, который является носителем "Кинжалов". Эти аэробалистические ракеты представляют угрозу для всей страны.

Ночью оккупанты терроризировали Харьковскую область "Шахедами"

В ночь на 30 января оккупанты атаковали территорию Украины "Шахедами". Всего российская армия запустила 35 дронов-камикадзе, из которых по меньшей мере 6 – атаковали Змиев в Харьковской области.

Как сообщил Олег Синегубов, в результате вражеской атаки были повреждены гражданское предприятие и частные дома. К сожалению, известно также о 2 пострадавших – мужчины 52 и 61 года.

Один ногу сломал, другой – отделался легким испугом, он поехал домой. Повреждены 6 окон в частном секторе, работают коммунальные службы. Людям предложили на время работ переехать в коммунальное учреждение, потому что там тепло. У одной из семей, которая осталась без окон, двое детей, они ночью переехали,

– рассказал глава Змиева Голодников.