Из-за взлета носителя "Кинжалов" тревогу объявляли по всей Украине. Кроме этого, на Востоке есть дополнительная опасность обстрела из баллистики.

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В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу: хронология событий

Ночью враг атаковал Украину "Шахедами"

  • Ночью 30 января года Россия атаковала Украину 35 "Шахедами" по трем направлениям. Силам ПВО удалось сбить 15 беспилотников.
  • Известно, что часть ударных БпЛА враг направил по прифронтовым территориям, пытаясь поразить инфраструктуру топливно-энергетического сектора, гражданские и военные объекты на линии фронта и государственной границы с Россией.
  • Также оккупанты нанесли удар двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Донбасу.