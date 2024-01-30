В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу: хронология событий
Ночью враг атаковал Украину "Шахедами"
Ночью 30 января года Россия атаковала Украину 35 "Шахедами" по трем направлениям. Силам ПВО удалось сбить 15 беспилотников.
Известно, что часть ударных БпЛА враг направил по прифронтовым территориям, пытаясь поразить инфраструктуру топливно-энергетического сектора, гражданские и военные объекты на линии фронта и государственной границы с Россией.
Также оккупанты нанесли удар двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Донбасу.