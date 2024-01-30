Из-за взлета носителя "Кинжалов" тревогу объявляли по всей Украине. Кроме этого, на Востоке есть дополнительная опасность обстрела из баллистики.

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В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу: хронология событий

13:05 Карта воздушных тревог выглядит так:

13:01 В Харьковской, Днепропетровской и Запорожской области отбой угрозы.

12:57 В Днепропетровской области раздались взрывы.

12:45 Карта тревог выглядит вот так:

12:44 Воздушные Силы предупредили, что отбой только по МиГ-31К. До сих пор сохраняется ракетная опасность для Кировоградской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской областей!

12:39 В Киеве и в большинстве областях Украины объявили об отбое тревоги.

12:35 Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил о попадании вблизи одного из поселков Харьковского района. О попадании вблизи одного из поселков Харьковского района.

20:24 Мониторинговые каналы сообщили о еще одной ракете над Харьковом.

12:19 В Харькове раздались взрывы.

12:16 В Харьковской, Сумской и Полтавской области объявили угрозу применения баллистического вооружения.

12:15 Карта воздушных тревог в Украине выглядит так:

12:24 Воздушные Силы сообщили о взлете МиГ-31К. Поэтому по всей Украине объявили воздушную тревогу.

Ночью враг атаковал Украину "Шахедами"