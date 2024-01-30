В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу: хронологія подій
Вночі ворог атакував Україну "Шахедами"
Вночі 30 січня року Росія атакувала Україну 35-ма "Шахедами" з трьох напрямків. Силам ППО вдалося збити 15 безпілотників.
Відомо, що частину ударних БпЛА ворог спрямував по прифронтових територіях, намагаючись уразити інфраструктуру паливно-енергетичного сектору, цивільні та військові об’єкти біля лінії фронту та державного кордону з Росією.
Також окупанти завдали удару двома зенітними керованими ракетами С-300 по Донеччині.