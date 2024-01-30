Через зліт носія "Кинджалів" тривогу оголошували по всій Україні. Крім цього, на Сході є додаткова небезпека обстрілу з балістики.

Дивіться також Росія скинула авіабомби на Великий Бурлук на Харківщині: пошкоджено сироробний завод

В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу: хронологія подій

12:26 Повітряні сили знову попередили про загрозу для Дніпропетровської та Запорізької областей.

13:05 Мапа повітряних тривог наразі виглядає так:

13:01 У Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій області – відбій загрози.

12:57 У Дніпропетровській області пролунали вибухи.

12:45 Наразі мапа тривог виглядає ось так:

12:44 Повітряні Сили попередили, що відбій лише по МіГ-31К. Досі зберігається ракетна небезпека для Кіровоградської, Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької областей!

12:39 У Києві та у більшості областях України оголосили про відбій тривоги.

12:35 Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про влучання поблизу одного з селищ Харківського району. Про влучання поблизу одного з селищ Харківського району.

20:24 Моніторингові канали повідомили про ще одну ракету над Харковом.

12:19 У Харкові пролунали вибухи.

12:16 У Харківській, Сумській та Полтавській області оголосили загрозу застосування балістичного озброєння.

12:15 Наразі мапа повітряних тривог в Україні виглядає так:

12:24 Повітряні Сили повідомили про зліт МіГ-31К. Через це по всій Україні оголосили повітряну тривогу.

Вночі ворог атакував Україну "Шахедами"