Через зліт носія "Кинджалів" тривогу оголошували по всій Україні. Крім цього, на Сході є додаткова небезпека обстрілу з балістики.

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В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу: хронологія подій

Вночі ворог атакував Україну "Шахедами"

  • Вночі 30 січня року Росія атакувала Україну 35-ма "Шахедами" з трьох напрямків. Силам ППО вдалося збити 15 безпілотників.
  • Відомо, що частину ударних БпЛА ворог спрямував по прифронтових територіях, намагаючись уразити інфраструктуру паливно-енергетичного сектору, цивільні та військові об’єкти біля лінії фронту та державного кордону з Росією.
  • Також окупанти завдали удару двома зенітними керованими ракетами С-300 по Донеччині.