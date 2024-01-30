Об этом сообщил глава Харьковской ОВАОлег Синегубов. Он также рассказал о том, как прошли сутки в области.

Смотрите такжеУдары по предприятиям подстанции и складам: все что известно об атаке "Шахедами" 30 января

Отмечают, что обстрел произошел в понедельник в 11:40. В результате атаки на предприятии были повреждены окна двери стены зданий. Синегубов уточнил, что обошлось без пострадавших.



Враг атаковал поселок Большой Бурлук / Фото с телеграммы Олега Синегубова

Враг атаковал 15 населенных пунктов

В то же время в результате российских атак днем 29 января и в ночь на 30 января известно опо меньшей мере двое раненых в Харьковской области.

За сутки артиллерийских и минометных обстрелов подверглись более чем15 населенных пунктов области. Кроме Великого Бурлука, авиаудары зафиксировали также в Хатном Петропавловке Песчаном и Берестовом.

Последствия атаки на сыродельный завод

О последствиях атаки по сыродельному предприятию рассказал руководитель Великобурлукской СВА Виктор ТерещенкоОбщественном Харькове.По его словам, завод не работал.

Это был сыродельный завод. Он не работал. Последствия: повреждены админздания промышленные здания. Это территория промышленного предприятия. Попало туда. Повреждены до 10 частных домов: выбило часть окон кровли

рассказал Терещенко.

Руководитель общины рассказал, что в Великом Бурлуке сейчас проживают две с половиной тысячи человек, а до полномасштабного вторжения здесь проживали более трех тысяч жителей более трети уехали.

В результате атаки повреждено сыродельное предприятие / Фотоиз телеграммы Олега Синегубова

К слову в Змиеве в Харьковской области в результате атаки беспилотниками повреждены контактные провода тросы на железнодорожном вокзале. Повреждены здания гражданского предприятия. Получил ранение 52-летний сотрудник был госпитализирован в больницу.