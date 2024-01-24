Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко, которая в своем включении рассказала об удручающих впечатлениях от последних ракетных обстрелов города.

Смотрите также Разрушены дома и много пламени: полиция показала жуткие фото после обстрела Харьковщины

Как харьковчане проживают для усиления атак

Вечером, в 22.00 Россия в третий раз за сутки обстреляла Харьков. Во время обстрела были ранены 9 человек, среди которых журналистка харьковского медиа "Накипело". Соответственно, 23 января в результате 3 российских ударов в больницы попали десятки харьковчан.

Реакция жителей на обстрелы домов варьируется от шока до "стадии горького принятия" того, что террор России неизбежен. К примеру, утром во дворе пострадавшей от ракетного удара пятиэтажки собирались люди для того, чтобы описать вместе с правоохранителями свое утраченное имущество.

Пострадавших от последних ударов сопровождают размышления, что делать дальше, где ночевать и куда вывозить детей для их безопасности. Часто в таких случаях происходит так называемая "внутренняя миграция", когда харьковчане пытаются перебраться в другие районы города, которые считаются более безопасными.

"Вспоминая разбитую вчера (23 января – 24 Канал) Северную Салтовку, можно только разводить руками: люди только вернулись туда жить, вставили окна и двери, сделали какой-то ремонт, но снова получили сотни избитых квартир и тысячи выбитых окон. А это значит снова тратить деньги..." – констатировала Черненко.

Трудно предположить, насколько массовым будет выезд из Харькова семей с детьми в результате обстрелов и будет ли он вообще. Впрочем, сейчас многие харьковчане живут, стиснув зубы и не желая уезжать. Однако мощные обстрелы оккупантов точно влияют на тех, кто размышлял над возвращением в родной город.

Подробности вечерних обстрелов

Последний ракетный удар пришелся на центральную часть города, где много кафе и магазинчиков, а горожане любят здесь гулять. Потому иначе, чем терроризмом, такие действия захватчиков трудно назвать.

"Не укладывается в голове, по чем (россияне – 24 Канал) здесь могли бить и что они теперь напишут в своих пропагандистских телеграмм-каналах (о поражениях – 24 Канал) обычных жилых домов в исторической части Харькова", – подчеркнула корреспондентка.

Кроме попадания двумя ракетами в центре города недалеко от научного учреждения, оккупанты также разбили офисное помещение в Холодногорском районе Харькова. В прокуратуре говорят, что удары нанесли ракеты от ЗРК С-300 с территории Белгородской области.

"Мы считаем, что таким образом Россия пытается запугать гражданское население города Харькова, чтобы побудить его эвакуироваться из города", – предположил прокурор Александр Фильчаков.

Россия обстреливает ракетами Харьков: какие последствия атак