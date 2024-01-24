Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко, которая в своем включении рассказала об удручающих впечатлениях от последних ракетных обстрелов города.
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Как харьковчане проживают для усиления атак
Вечером, в 22.00 Россия в третий раз за сутки обстреляла Харьков. Во время обстрела были ранены 9 человек, среди которых журналистка харьковского медиа "Накипело". Соответственно, 23 января в результате 3 российских ударов в больницы попали десятки харьковчан.
Реакция жителей на обстрелы домов варьируется от шока до "стадии горького принятия" того, что террор России неизбежен. К примеру, утром во дворе пострадавшей от ракетного удара пятиэтажки собирались люди для того, чтобы описать вместе с правоохранителями свое утраченное имущество.
Пострадавших от последних ударов сопровождают размышления, что делать дальше, где ночевать и куда вывозить детей для их безопасности. Часто в таких случаях происходит так называемая "внутренняя миграция", когда харьковчане пытаются перебраться в другие районы города, которые считаются более безопасными.
"Вспоминая разбитую вчера (23 января – 24 Канал) Северную Салтовку, можно только разводить руками: люди только вернулись туда жить, вставили окна и двери, сделали какой-то ремонт, но снова получили сотни избитых квартир и тысячи выбитых окон. А это значит снова тратить деньги..." – констатировала Черненко.
Трудно предположить, насколько массовым будет выезд из Харькова семей с детьми в результате обстрелов и будет ли он вообще. Впрочем, сейчас многие харьковчане живут, стиснув зубы и не желая уезжать. Однако мощные обстрелы оккупантов точно влияют на тех, кто размышлял над возвращением в родной город.
Подробности вечерних обстрелов
Последний ракетный удар пришелся на центральную часть города, где много кафе и магазинчиков, а горожане любят здесь гулять. Потому иначе, чем терроризмом, такие действия захватчиков трудно назвать.
"Не укладывается в голове, по чем (россияне – 24 Канал) здесь могли бить и что они теперь напишут в своих пропагандистских телеграмм-каналах (о поражениях – 24 Канал) обычных жилых домов в исторической части Харькова", – подчеркнула корреспондентка.
Кроме попадания двумя ракетами в центре города недалеко от научного учреждения, оккупанты также разбили офисное помещение в Холодногорском районе Харькова. В прокуратуре говорят, что удары нанесли ракеты от ЗРК С-300 с территории Белгородской области.
"Мы считаем, что таким образом Россия пытается запугать гражданское население города Харькова, чтобы побудить его эвакуироваться из города", – предположил прокурор Александр Фильчаков.
Россия обстреливает ракетами Харьков: какие последствия атак
- Самая разрушительная атака оккупантов на Харьков за 23 января произошла в 7 утра. Ракета агрессора разрушила жилое здание на Салтовке, до войны – наиболее населенного района города. Из-за этого обстрела погибли восемь человек, в том числе и маленький ребенок.
- Несмотря на этот болезненный удар, сразу после обстрелов харьковчане "включились" в помощь пострадавшим. Множество людей на волонтерских началах помогали "чрезвычайным" разбирать завалы многоэтажки, уничтоженной россиянами.
- Кроме того, российская армия также нанесла ракетные удары по значительному количеству объектов в Харьковской области. Из-за этого, в частности, было разрушено ряд газопроводов. Кроме того, от обстрелов пострадал деоккупированный город Балаклея.