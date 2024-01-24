Как отмечают в полиции, 23 января около 22:00 российские военные третий раз за день обстреляли Киевский район Харькова. Также зафиксировали попадания в Холодногорском районе.
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Жуткие последствия обстрела Харькова
Правоохранители пишут, что предварительно враг атаковал ракетами типа С-300 из Белгородской области. В результате повреждения получили жилые дома, гражданская инфраструктура, а также научное учреждение.
В полиции показали последствия атаки по Харькову: смотрите видео
По состоянию на 00:00 24 января за медицинской помощью обратились 9 мирных жителей. Среди пострадавших, отмечают правоохранители, – 4-летний ребенок.
Пострадал от атаки Киевский район Харькова: смотрите видео
Известно, что уже возбуждено уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.
В полиции показали последствия ракетного удара по Харькову / Фото полиции
Это центральная часть и очень многие харьковчане всегда здесь находятся. Это ужасно, когда российский агрессор бьет по гражданским объектам, они ведь тоже понимают, что это центральная часть, что это гражданские объекты,
– прокомментировал Общественному мэр Харькова Игорь Терехов.
Общаясь с журналистами, руководитель областной прокуратуры Харьковщины Александр Фильчаков высказал предположение, что "таким образом россияне пытаются запугать гражданское население города Харькова". Чтобы жители уехали из города.
Россияне вечером атаковали Харьков ракетами / Фото Общественное
"Это стратегия ведения войны со стороны России. На наш взгляд, они и дальше будут применять такие ракетные удары", – отметил он.
Последствия ракетного удара по Харькову: смотрите видео
Как отметили в ГСЧС, эвакуировали 16 человек, в том числе двоих детей. Также обследовали постройки, расположенные рядом. Психологи ГСЧС оказывали поддержку местным жителям. На месте работу выполняли 40 человек и 6 единиц техники.
Сотрудники ГСЧС эвакуировали 16 человек / Фото ГСЧС
Россияне уничтожили подъезд многоквартирного дома
- Утром 23 января российские военные нанесли ракетный удар по жилым домам в Харькове. Это унесло много жизней, а также ранило немало мирных жителей города.
- Ближе к обеду того же дня Владимир Зеленский сообщил, что пять человек погибли. Еще 51 человек, в том числе четверо детей, получили ранения. И что по состоянию на тот момент из-под завалов удалось спасти 27 человек.
- В 18:47 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о том, что под завалами нашли тело девятилетней девочки. Таким образом количество жертв террористической атаки со стороны России возросло до 8.