Як зазначають у поліції, 23 січня близько 22:00 російські військові втретє за день обстріляли Київський район Харкова. Також зафіксували влучання у Холодногірському районі.
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Моторошні наслідки обстрілу Харкова
Правоохоронці пишуть, що попередньо ворог атакував ракетами типу С-300 з Бєлгородської області. Внаслідок цього пошкоджень зазнали житлові будинки, цивільна інфраструктура, а також наукова установа.
У поліції показали наслідки атаки по Харкову: дивіться відео
Станом на 00:00 24 січня по медичну допомогу звернулися 9 мирних мешканців. Серед постраждалих, зазначають правоохоронці, – 4-річна дитина.
Постраждав від атаки Київський район Харкова: дивіться відео
Відомо, що вже відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни.
У поліції показали наслідки ракетного удару по Харкову / Фото поліції
Це центральна частина і дуже багато харків'ян завжди тут перебувають. Це жахливо, коли російський агресор б'є по цивільних об'єктах, вони ж теж розуміють, що це центральна частина, що це цивільні об'єкти,
– прокоментував Суспільному мер Харкова Ігор Терехов.
Спілкуючись з журналістами, керівник обласної прокуратури Харківщини Олександр Фільчаков висловив припущення, що "таким чином росіяни намагаються залякати цивільне населення міста Харкова". Щоб мешканці виїхали з міста.
Росіяни ввечері атакували Харків ракетами / Фото Суспільне
"Це стратегія ведення війни зі сторони Росії. На наш погляд, вони й надалі будуть застосовувати такі ракетні удари", – зазначив він.
Наслідки ракетного удару по Харкову: дивіться відео
Як зазначили у ДСНС, евакуювали 16 людей, зокрема двох дітей. Також обстежили будівлі, розташовані поруч. Психологи ДСНС надавали підтримку місцевим мешканцям. На місці роботу виконували 40 людей і 6 одиниць техніки.
Співробітники ДСНС евакулювали 16 людей / Фото ДСНС
Росіяни знищили під'їзд багатоквартирного будинку
- Зранку 23 січня російські військові завдали ракетного удару по житлових будинках у Харкові. Це забрало багато життів, а також поранило чимало мирних мешканців міста.
- Ближче до обіду того ж дня Володимир Зеленський сповістив, що п'ятеро людей загинули. Ще 51 людина, зокрема четверо дітей, зазнали поранень. І що станом на той момент з-під завалів вдалося врятувати 27 людей.
- О 18:47 глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про те, що під завалами знайшли тіло дев'ятирічної дівчинки. Таким чином кількість жертв терористичної атаки з боку Росії зросла до 8.