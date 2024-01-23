Рятувальники виявили під завалами зруйнованого будинку тіло молодої дівчини. Пошукові роботи на місці тривають.

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Ще одна втрата у Харкові

Очільник Харківської ОВА Олег Синєєгубов розповів, що кількість жертв внаслідок ранкової атаки по місту вкотре зросла. Під завалами будинку надзвичайники знайшли тіло 21-річної дівчини.

Тіло загиблої деблокують з-під завалів будинку рятувальники. Всього внаслідок ранкових обстрілів Харкова 6 людей загинули,

– повідомив він.

Начальник слідчого управління поліції області Сергій Болвінов також зазначив, що під завалами п'ятиповерхівки на місці одного з влучань у Харкові можуть перебувати двоє людей, один з яких — 9-річний хлопчик.

Варто додати! Спочатку було відомо про загибель двох жінок – 46 та 50 років. Згодом стало відомо про смерть ще одного загиблого чоловіка. Станом на 12:40 в Офісі генпрокурора повідомили, що кількість жертв знову збільшилася – у лікарні, попри всі зусилля медиків, померли ще двоє осіб.

Обстріл Харкова: що відомо