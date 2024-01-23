Ворог поцілив у приватний сектор, багатоповерхові житлові будинки. Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, зауваживши, що поруч з місцем влучання розташований освітній заклад, який пошкодило через вибух.

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Нові деталі терористичної атаки

Перші удари відбулися о 4 годині ранку. Вони прийшлися по освітньому закладу. Вдруге ворог вдарив через 3 години – о 7 ранку. Ракети скоригували на невеликій відстані від цього освітнього закладу, але тепер били по житлових будинках.

У цей час на місці вже працювали поліцейські, екстрені служби, ДСНС, медики. Відомо про поранених, контужених серед правоохоронців. Інформацію щодо кількості пошкоджених будинків ще підраховують. Місцева влада повідомила про те, що без електрики залишилося 14 будинків, без газу – 12, без опалення – 20, але цифри можуть змінюватися.

Неподалік місця влучень створені штаби, там люди можуть зігрітися, поїсти, адже на вулиці зараз дуже холодно, а у квартирах частково зникли комунікації. Волонтери привезли у штаб все необхідне, тому людей закликають не залишатися вдома наодинці, а приходити до пунктів обігріву.

Що відомо про жертв та постраждалих

Окупанти конкретно цілились по мирних людях, на місці кожного удару дуже великі руйнування. Якщо пригадати район Північної Салтівки, то там з дев'ятиповерхівки ударом зрізало фасад. Все це нагадує березень – квітень 2022 року, коли саме такими обстрілами Росія тероризувала місто.

На жаль, кількість жертв зросла, уже відомо про 5 загиблих, а за життя кількох постраждалих досі борються медики. Поранених – понад 50, серед них четверо дітей. У всіх рвані рани, вибухові травми, є поранення внутрішніх органів, очей.

Одну загиблу жінку дістали з-під завалів будинку, в якому обвалилася половина під'їзду. Ще одна жінка загинула у лікарні, медики не змогли їй допомогти. Також відомо про загибель людини у науковому підприємстві. Цей об'єкт теж був сьогодні під ударом. Одну людину поки не ідентифікували, адже вона перебувала в епіцентрі удару, її особу встановить експертиза.

Загалом за дві хвилі атаки – о 4 та о 7 годині ранку – по Харкову і його передмістю завдали 10 ударів. За попередньою інформацією, спершу били ракетами С-300, а під час другої хвилі – Х-22. Ці дані ще потребують остаточного підтвердження.