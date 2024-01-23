Враг попал в частный сектор, многоэтажные жилые дома. Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, заметив, что рядом с местом попадания расположено образовательное учреждение, которое также повреждено из-за взрыва.
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Новые детали террористической атаки
Первые удары произошли в 4 часа утра. Они пришлись по образовательному заведению. Во второй раз враг ударил через 3 часа – в 7 утра. Ракеты скорректировали на небольшом расстоянии от этого образовательного учреждения, но теперь били по жилым домам.
В то время на месте уже работали полицейские, экстренные службы, ГСЧС, медики. Известно о раненых, контуженных среди правоохранителей. Информацию о количестве поврежденных домов подсчитывают. Местные власти сообщили о том, что без электричества осталось 14 домов, без газа – 12, без отопления – 20, но цифры могут меняться.
Недалеко от места попаданий созданы штабы, там люди могут согреться, поесть, ведь на улице сейчас очень холодно, а в квартирах частично исчезли коммуникации. Волонтеры привезли в штаб все необходимое, поэтому людей призывают не оставаться дома в одиночку, а приходить в пункты обогрева.
Что известно о жертвах и пострадавших
Оккупанты целились именно по мирным людям, на месте каждого удара очень большие разрушения. Если вспомнить район Северной Салтовки, то там с девятиэтажки ударом срезало фасад. Все это напоминает март – апрель 2022 года, когда именно такими обстрелами Россия терроризировала город.
К сожалению, количество жертв возросло, уже известно о 5 погибших, а за жизнь нескольких пострадавших до сих пор борются медики. Раненых – более 50, среди них четверо детей. У всех рваные раны, взрывные травмы, есть ранения внутренних органов, глаз.
Одну погибшую женщину извлекли из-под завалов дома, в котором обрушилась половина подъезда. Еще одна женщина погибла в больнице, медики не смогли помочь ей. Также известно о гибели человека в научном предприятии. Этот объект тоже находился сегодня под ударом. Одного человека пока не идентифицировали, ведь он находился в эпицентре удара, его личность установит экспертиза.
Всего за две волны атаки – в 4 и в 7 часов утра – по Харькову и его пригороду нанесли 10 ударов. По предварительной информации, сначала били ракетами С-300, а во время второй волны – Х-22. Эти данные еще нуждаются в окончательном подтверждении.
Обстрел Харькова 23 января: актуальные новости
- Оккупанты начали наносить удары по городу с самого утра. Местные власти сообщили, что враг атаковал исключительно гражданскую инфраструктуру. В результате ударов разрушены жилые дома, один подъезд полностью обвалился, из-под его завалов извлекали людей. Атака врага унесла жизни 5 мирных жителей. Поисково-спасательная операция продолжается.
- Из-под завалов дома в Харькове удалось спасти мужчину. В разрушенном доме он жил вместе с невестой, которую до сих пор ищут. Пострадавшему – 21 год, когда его нашли, он был в сознании и сам рассказал о том, что невеста до сих пор остается в доме. На морозе под завалами он провел 5 часов.
- В полиции рассказали о погибшем мужчине, который находился в собственном доме в момент удара. Страшный взрыв буквально разорвал человека на части. Сейчас на месте работают криминалисты. Также известно, что враг дважды атаковал частные дома в районе Даниловского проезда. Именно повторный удар почти полностью разрушил жилой дом, в котором жил мужчина.