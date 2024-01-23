Чоловік розповів, що під руїнами будинку також перебуває його наречена. Про це повідомила кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко, яка поспілкувалась зі знайомого врятованого чоловіка на місці подій.

Читайте детальніше Пекельний ранок для Києва, Харкова та Павлограда: все про ракетну атаку 23 січня

Чоловіка дістали з-під руїн живим

У вівторок, 23 січня, росіяни завдали удару по Харкову. Ракета влучила у будинок і один під'їзд зруйнувало вщент. Місцеві розповіли, що, ймовірно, під завалами є ще люди, адже будинок був заселеним.

Згодом рятувальники, які працювали на місці, дістали з-під завалів живого чоловіка – 21-річного Констянтина. Він був при тямі і повідомив, що під руїнами досі залишається його наречена.

Це Костя, вони жили з нареченою тут. Катя зараз там, вона маленька, їй багато місця не треба... Ми подзвонили їм вранці, а Катя відповіла і сказала, що її придавило. Коли я приїхала сюди о 7-й ранку – будинок обвалився на очах,

– розповіла подруга Констянтина Марія.

Деталі про чоловіка, якого витягли з-під завалів: дивіться відео

Рятувальна операція на місці продовжується. Можливо, невдовзі з'явиться інформація про порятунок нареченої Констянтина.

Детальніше про атаку на Харків