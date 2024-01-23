Кількість постраждалих від обстрілів окупантів постійно зростають. Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, що на місці працюють рятувальники. Під завалами, найімовірніше, досі є люди.

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Деталі про атаку ворога з місця подій

Близько 4 ранку 23 січня росіяни обстріляли передмістя Харкова. Після цього повідомили про поранених. Вже після 7 ранку, коли на місцях працювали екстрені служби, зокрема поліцейські, удари росіян повторилися.

Ракета окупантів влучила прямо у житловий будинок. Один під'їзд – знищений вщент. Рятувальники продовжують шукати людей. Місцеві повідомили, що під завалами можуть бути щонайменше п'ятеро осіб.

Вибух, пожежа, через кілька хвилин будинок "склався", ми ледве встигли вискочити. Половина квартир були заселеними, мабуть, є люди, які не встигли вийти,

– розповів Юрій, постраждалий.

Станом на 10:40 кількість загиблих у Харкові зросла до 4, поранених – до 42. Серед постраждалих внаслідок ракетної атаки є четверо дітей різного віку.

"Це дуже серйозний обстріл. Було дві хвилі (ударів – 24 Канал) – нічна і ранкова. На жаль, багато постраждалих і багато руйнацій", – зазначив Ігор Терехов, мер Харкова.

Наслідки обстрілів Харкова / Фото 24 Канал

Удари ворога також були спрямовані на освітній заклад, квартал приватного сектора в іншому районі міста. У місті подекуди відсутні комунікації.

Поки що на місті працюють усі надзвичайні служби. Зокрема, ДСНС перевіряють уламки ракет, які прилетіли у житловий будинок. Після усіх експертиз стане відомо, яку ракету ворог обрав, аби просто вбити цивільних українців.

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