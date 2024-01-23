Количество пострадавших от обстрелов оккупантов постоянно растет. Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала, что на месте работают спасатели. Под завалами, вероятнее всего, до сих пор есть люди.

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Детали об атаке врага с места событий

Около 4 утра 23 января россияне обстреляли пригород Харькова. После этого сообщили о раненых. Уже после 7 утра, когда на местах работали экстренные службы, в том числе полицейские, удары россиян повторились.

Ракета оккупантов попала прямо в жилой дом. Один подъезд – уничтоженный до основания. Спасатели продолжают искать людей. Местные сообщили, что под завалами могут находиться по меньшей мере пять человек.

Взрыв, пожар, через несколько минут дом "сложился", мы едва успели выскочить. Половина квартир были заселены, видимо, есть люди, которые не успели выйти,

– рассказал Юрий, пострадавший.

По состоянию на 10:40 количество погибших в Харькове возросло до 4, раненых – до 42. Среди пострадавших в результате ракетной атаки есть четверо детей разного возраста.

"Это очень серьезный обстрел. Было две волны (ударов – 24 Канал) – ночная и утренняя. К сожалению, много пострадавших и много разрушений", – отметил Игорь Терехов, мэр Харькова.

Последствия обстрелов Харькова / Фото 24 Канал

Удары врага также были направлены на учебное заведение, квартал частного сектора в другом районе города. В городе местами отсутствуют коммуникации.

Пока что на месте работают все чрезвычайные службы. В частности, ГСЧС проверяют обломки ракет, прилетевших в жилой дом. После всех экспертиз станет известно, какую ракету враг выбрал, чтобы убить гражданских украинцев.

Утренний обстрел Украины: коротко