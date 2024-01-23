Об этом в эфире телемарафона рассказал городской голова. Игорь Терехов отметил, что разбор завалов усложнен, передает 24 Канал.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Спасатели продолжают разбирать завалы

Мэр сказал, что на 9 утра нет данных, какое количество людей может быть под завалами. На месте ракетных обстрелов работают спасатели.

Терехов подчеркнул, что был очень серьезный обвал. Полностью разрушен подъезд жилого дома.

ГСЧСники сейчас работают и разбирают завалы, но эта работа осложняется тем, что мы пока не можем отключить газоснабжение. Есть пламя и очень сложно работать,

– подчеркнул городской голова.

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Число пострадавших в Харькове резко возросло

В 10:17 начальник ОВА сообщил, что количество раненых в Харькове возросло до 42 человек.

Среди них четверо детей. Несовершеннолетние в средней тяжести.

Пока известно о 3 жертвах.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших.