Спасатели обнаружили под завалами разрушенного дома тело молодой девушки. Поисковые работы на месте продолжаются.

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Еще одна потеря в Харькове

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что количество жертв в результате утренней атаки по городу в очередной раз возросло. Под завалами дома чрезвычайники нашли тело 21-летней девушки.

Тело погибшей деблокируют из-под завалов дома спасатели. Всего в результате утренних обстрелов Харькова 6 человек погибли,

– сообщил он.

Начальник следственного управления полиции области Сергей Болвинов также отметил, что под завалами пятиэтажки на месте одного из попаданий в Харькове могут находиться два человека, один из которых — 9-летний мальчик.

Нужно добавить! Сначала было известно о гибели двух женщин – 46 и 50 лет. Впоследствии стало известно о смерти еще одного погибшего мужчины. По состоянию на 12:40 в Офисе генпрокурора сообщили, что количество жертв опять увеличилось – в больнице, несмотря на все усилия медиков, скончались еще два человека.

Обстрел Харькова: что известно