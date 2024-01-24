Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко, яка у своєму включенні розповіла про гнітючі враження від останніх ракетних обстрілів міста.

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Як харків'яни проживають посилення атак

Ввечері, о 22-й годині Росія втретє за добу обстріляла Харків. Під час обстрілу було поранено 9 людей, серед яких журналістка харківського медіа "Накипіло". Відповідно, 23 січня внаслідок 3 російських ударів в лікарні потрапили десятки харків'ян.

Реакція харків'ян на обстріли житлових будинків варіюється від шоку до "стадії гіркого прийняття" того, що терор Росії неминучий. Приміром вранці на подвір'ї п'ятиповерхівки, яка постраждала від ракетного удару, збиралися люди для того, щоб описати разом із правоохоронцями своє втрачене майно.

Тих, хто постраждав від останніх ударів, супроводжують роздуми, що робити далі, де ночувати та куди вивозити дітей задля їхньої безпеки. Часто в таких випадках відбувається так звана "внутрішня міграція", коли харків'яни намагаються перебратися в інші райони міста, які вважають більш безпечними.

"Згадуючи побиту вчора (23 січня – 24 Канал) Північну Салтівку, можна тільки розводити руками: люди тільки повернулися туди жити, повставляли вікна та двері, зробили якийсь ремонт, але знову отримали сотні побитих квартир та тисячі вибитих вікон. А це означає знову витрачати гроші..." – констатувала Черненко.

Важко передбачити, наскільки великим внаслідок обстрілів буде виїзд із Харкова родин із дітьми й чи буде він взагалі. Втім, зараз багато харків'ян живуть, зціпивши зуби й не бажаючи виїжджати. Однак потужні обстріли окупантів точно впливають на тих, хто роздумував над поверненням до рідного міста.

Подробиці вечірнього обстрілу

Останній ракетний удар припав на центральну частину міста, де багато кав'ярень і магазинчиків, а містяни люблять тут гуляти. Тому інакше, аніж тероризмом, такі дії загарбників важко назвати.

"Не вкладається в голові, по чому (росіяни – 24 Канал) тут могли бити й що вони тепер напишуть у своїх пропагандистських телеграм-каналах (про ураження – 24 Канал) звичайних житлових будинків у історичній частині Харкова", – наголосила кореспондентка.

Окрім влучання двома ракетами в центрі міста неподалік наукової установи, окупанти також розбили офісне приміщення в Холодногірському районі Харкова. У прокуратурі кажуть, що удари завдали ракетами від ЗРК С-300 з території Білгородської області.

"Ми вважаємо, що в такий спосіб Росія намагається залякати цивільне населення міста Харкова, щоб спонукати його евакуюватися з міста", – припустив прокурор Олександр Фільчаков.

Росія обстрілює ракетами Харків: які наслідки атак