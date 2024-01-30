Во вторник, 30 января, во многих областях Украины объявляли тревогу. Воздушные силы ВСУ предупреждали об опасности.

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Что известно об атаке 30 января

20:46 В Кировоградской области объявили воздушную тревогу.

20:45 В Сумской и Запорожской областях тоже объявили тревогу.

20:44 В Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу. ВС ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

20:35 Отбой воздушной тревоги также был объявлен в Полтавской, Черкасской, Сумской, Кировоградской, Харьковской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях.

20:33 В Одесской области тоже объявили отбой.

20:32 В Винницкой области объявили отбой.

20:05 В Одесской области тоже объявили воздушную тревогу.

20:04 В Николаевской и Винницкой областях объявили воздушную тревогу.

20:03 ВС ВСУ предупредили о повторных запусках российских ракет в направлении Кременчуга.

20:02 В Полтавской области слышали взрывы. По предварительной и непроверенной информации от мониторинговых каналов, оккупанты могли применить "Искандер-М".

20:02 В Запорожской области объявили воздушную тревогу.

20.00 Воздушные силы призвали жителей Кременчуга находиться в укрытиях.

19:59 Воздушные силы объяснили объявление тревог в этих областях угрозой применения россиянами баллистики.

19:59 Черкасская область тоже "покраснела".

19:58 В Донецкой, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Кировоградской областях объявили также воздушную тревогу.

19:57 В Харьковской области объявили воздушную тревогу.

19:54 В Запорожской области объявили отбой.

19:41 Угроза ударных дронов для Запорожской и Днепропетровской областей прошла.

19:41 В Донецкой и Харьковской области тоже объявили отбой.

19:39 В Днепропетровской области объявили отбой.

19:23 Херсонщина "покраснела".

18:52 Воздушные силы сообщили о движении БПЛА в направлении Днепра.

18:40 В Донецкой и Харьковской областях объявляли воздушную тревогу. В ВС ВСУ объяснили это активностью вражеской тактической авиации на восточном направлении.

18:39 ВС ВСУ предупредили о движении "Шахедов" с Юга в направлении Днепропетровской области.

18:35 В Днепропетровской области объявили воздушную тревогу.

Россия продолжает терроризировать Украину