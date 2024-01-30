Во вторник, 30 января, во многих областях Украины объявляли тревогу. Воздушные силы ВСУ предупреждали об опасности.
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Что известно об атаке 30 января
Россия продолжает терроризировать Украину
- В этот вторник, 30 января, жители и гости Харькова слышали взрывы во время воздушной тревоги. Перед этим Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики.
- Впоследствии выяснилось, что в пригороде Харькова произошел прилет. Оккупанты попали вблизи поселка Коротич.
- Также 30 января российские захватчики атаковали Днепропетровщину. ВС ВСУ и мониторинговые каналы предупреждали о движении ракеты Х-59 в направлении Днепра.
- Жители Днепропетровской области после этого услышали звуки взрывов. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак позже сообщил о прилете в Синельниковском районе.
- По словам Лысака, россияне попали во двор местных жителей. Оккупанты частично разрушили жилой дом, а также повредили еще 31 дом, несколько хозяйственных сооружений, гараж и ЛЭП.