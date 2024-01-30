В соцсети X (ранее Twitter) Зеленский написал, что с начала 2024 года российские террористы выпустили по территории Украины почти тысячу воздушных целей.
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Сколько Россия выпустила по Украине ракет за месяц
С начала этого года Россия выпустила по Украине более 330 ракет разных типов и около 600 беспилотников.
С начала года Россия выпустила по городам Украины более 330 ракет разных типов и около 600 боевых беспилотников. Чтобы противостоять такому давлению террористов, нужен достаточно крепкий воздушный щит. И именно такой воздушный щит мы делаем с нашими партнерами,
– написал Зеленский.
Президент подчеркнул, что контроль Украины над своим небом является критически важным для обеспечения безопасности на земле – от передовых позиций до больниц и школ в тылу.
Противовоздушная оборона и радиоэлектронная борьба являются нашими приоритетами. Российский террор нужно победить – это достижимо,
– сказал он.
Оккупанты снова атаковали Украину
- Ночью 30 января Россия выпустила по Украине 35 "Шахедов" с трех направлений. Силам ПВО удалось сбить 15 беспилотников.
- Часть беспилотников россияне выпустили по прифронтовым территориям. Враг пытался поразить инфраструктуру топливно-энергетического сектора гражданских и военных объектов возле линии фронта и государственной границы с Россией.
- Кроме этого, ночью оккупанты нанесли удар двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Донбассу.
- Уже днем россияне снова атаковали Украину. Были попадания в Харьковской области. Также взрывы раздавались в Днепропетровской области.