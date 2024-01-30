В соцсети X (ранее Twitter) Зеленский написал, что с начала 2024 года российские террористы выпустили по территории Украины почти тысячу воздушных целей.

Смотрите также Очевидно, готовят массированную ракетную атаку, – Гуменюк о вражеском ударе дронами

Сколько Россия выпустила по Украине ракет за месяц

С начала этого года Россия выпустила по Украине более 330 ракет разных типов и около 600 беспилотников.

С начала года Россия выпустила по городам Украины более 330 ракет разных типов и около 600 боевых беспилотников. Чтобы противостоять такому давлению террористов, нужен достаточно крепкий воздушный щит. И именно такой воздушный щит мы делаем с нашими партнерами,

– написал Зеленский.

Президент подчеркнул, что контроль Украины над своим небом является критически важным для обеспечения безопасности на земле – от передовых позиций до больниц и школ в тылу.

Противовоздушная оборона и радиоэлектронная борьба являются нашими приоритетами. Российский террор нужно победить – это достижимо,

– сказал он.

Оккупанты снова атаковали Украину