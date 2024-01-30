У соцмережі X (раніше Twitter) Зеленський написав, що від початку 2024 року російські терористи випустили по території України майже тисячу повітряних цілей.

Дивіться також Вочевидь, готують масовану ракетну атаку, – Гуменюк про ворожий удар дронами

Скільки Росія випустила по Україні ракет за місяць

Від початку цього року Росія випустила по Україні понад 330 ракет різних типів і близько 600 безпілотників.

З початку року Росія випустила по містах України понад 330 ракет різних типів і близько 600 бойових безпілотників. Щоб протистояти такому тиску терористів, потрібен достатньо міцний повітряний щит. І саме такий повітряний щит ми будуємо з нашими партнерами,

– написав Зеленський.

Президент наголосив, що контроль України над своїм небом є критично важливим для забезпечення безпеки на землі – від передових позицій до лікарень і шкіл у тилу.

Протиповітряна оборона та радіоелектронна боротьба є нашими пріоритетами. Російський терор треба перемогти – це досяжно,

– сказав він.

Окупанти знову атакували Україну