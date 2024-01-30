У соцмережі X (раніше Twitter) Зеленський написав, що від початку 2024 року російські терористи випустили по території України майже тисячу повітряних цілей.
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Скільки Росія випустила по Україні ракет за місяць
Від початку цього року Росія випустила по Україні понад 330 ракет різних типів і близько 600 безпілотників.
З початку року Росія випустила по містах України понад 330 ракет різних типів і близько 600 бойових безпілотників. Щоб протистояти такому тиску терористів, потрібен достатньо міцний повітряний щит. І саме такий повітряний щит ми будуємо з нашими партнерами,
– написав Зеленський.
Президент наголосив, що контроль України над своїм небом є критично важливим для забезпечення безпеки на землі – від передових позицій до лікарень і шкіл у тилу.
Протиповітряна оборона та радіоелектронна боротьба є нашими пріоритетами. Російський терор треба перемогти – це досяжно,
– сказав він.
Окупанти знову атакували Україну
- Вночі 30 січня Росія випустила по Україні 35 "Шахедів" з трьох напрямків. Силам ППО вдалося збити 15 безпілотників.
- Частину безпілотників росіяни випустили по прифронтових територіях. Ворог намагався уразити інфраструктуру паливно-енергетичного сектору, цивільні та військові об’єкти біля лінії фронту та державного кордону з Росією.
- Крім цього, вночі окупанти завдали удару двома зенітними керованими ракетами С-300 по Донеччині.
- Вже вдень росіяни знову атакували Україну. Були влучання у Харківській області. Також вибухи лунали у Дніпропетровській області.