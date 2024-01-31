За словами місцевої влади, постраждали Салтівський і Слобідський райони Харкова. Ворог влучив у житлову забудову, повідомляє 24 Канал.

Деталі удару У Харкові тричі лунали вибухи та горіли будинки: що відомо про постраждалих

Приліт у будинок на Салтівці, пошкодження у Слобідському районі

Як розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, внаслідок атаки "Шахедами" є влучання у приватний житловий будинок в Салтівському районі Харкова. Згодом харківський мер Ігор Терехов уточнив, що цей будинок зазнав руйнувань. Крім того, є легко поранена людина.

Наслідки атаки "Шахедами" у Салтівському районі Харкова / Фото "Накипіло"

У Слобідському районі зазнали пошкоджень дві багатоповерхівки. Тут вибито шибки та понівечило припарковані авто. На щастя, загиблих немає, щоправда постраждали троє людей, додав Терехов. У поліції уточнили, що також постраждав приватний будинок і загорілася господарча одноповерхова будівля супермаркету.

У Слобідському районі Харкова постраждали багатоповерхівки та супермаркет / Фото Суспільного, "Накипіло", Нацполіції

Коментуючи наслідки удару у Слобідському районі, Терехов зазначив, що серйозних пошкоджень у багатоповерхівок немає. Тому теплопостачання зупиняти тут не будуть, а щодо інших комунікацій відбувається перевірка. Натомість магазин потребуватиме ремонту.

Терехов прибув на місце влучань у Слобіському районі: дивіться коментар мера Харкова про наслідки

Ворог бив чорними "Шахедами"

У мережі поширюють відео з уламками чорного "Шахеда". Також рештки корпусу чорного кольору помітили журналісти Суспільного на місці влучань. Додамо, що ворог спеціально фарбує безпілотники у чорний колір, аби їх важче було помітити у небі вночі.

Уламки чорного "Шахеда" після атаки на Харків: дивіться відео

Внаслідок падіння уламків утворилися вирви. Одна з них завглибшки не менше як 1,5 метри та діаметром щонайменше 2,5 метра.

Вирви, що утворилися на місці падіння уламків "Шахедів" у Харкові / Фото Суспільного та "Накипіло"

Поранено троє людей

За даними поліції, 85-річний чоловік зазнав осколкових поранень. Йому на місці надали першочергову допомогу. Як повідомляє Суспільне, звати постраждалого Леонід Георгіу. Він живе у дев'ятиповерхівці, поруч з якою влучив безпілотник.



85-річний Леонід Георгіу зазнав поранень голови та обличчя / Фото Суспільного

У момент вибуху чоловік був у своїй кімнаті та дивився вечірнє інформаційне шоу. І у цей момент за вікном пролунав вибух. У підсумку вікно вилетіло на Леоніда та чоловік дістав забої голови. Крім того, йому уламками скла посікло обличчя. Спершу він відмовився від госпіталізації, але згодом знову звернувся до медиків.

Щодо інших постраждалих, то 44-річний чоловік отримав контузію, а чоловік 1965 року народження звернувся по допомогу до медиків через гостру реакцію на стрес.

Наслідки атаки "Шахедів" у Слобідському районі Харкові: відео Харківської прокуратури

Також відчула на собі вибух 89-річна Маргарита Морозова. Жінка живе на другому поверсі дев'ятиповерхівки. У момент атаки вона відпочивала у кімнаті та дивом не зазнала поранень – її врятували штори, які забрали на себе скло.



Марія Морозова у момент вибуху відпочивала в кімнаті та дивом не постраждала / Фото Суспільного

Третій удар по Харківщині за добу