Наразі в самому місті досі триває тривога. 24 Канал закликає харків'ян лишатися в укриттях цивільного захисту, адже це може вберегти життя і полегшити роботу захисникам неба.

До теми У Харкові пролунав вибух: в області зафіксували приліт

У Харкові чули серію вибухів

Зауважте! Кореспонденти Суспільного близько 16 години 28 хвилин повідомили про повторні вибухи у Харкові. Повітряна тривога по всій Харківській області на той момент ще тривала.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що російські загарбники знову завдали ударів по Харківському району. За словами посадовця, наразі інформації про постраждалих немає, а дані щодо руйнувань – уточнюються.

Повітряні сили близько 16 години 10 хвилин попередили низку східних областей нашої держави про застосування ворогом швидкісного озброєння. Через це карта України "почервоніла" у 5 областях.

Увага! Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська області – загроза застосування балістичного озброєння!

– написали військові.

Уже через 4 хвилини міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що у місті пролунали вибухи.

"У Харкові чутно серію вибухів. Будьте обережні", – написав він.

Про вибухи також повідомляли у поліції Харківській області. Правоохоронці закликали людей перебувати в укриттях, а про влучання ворожих снарядів повідомляти на лінію 102.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

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