Наразі в самому місті досі триває тривога. 24 Канал закликає харків'ян лишатися в укриттях цивільного захисту, адже це може вберегти життя і полегшити роботу захисникам неба.
До теми У Харкові пролунав вибух: в області зафіксували приліт
У Харкові чули серію вибухів
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що російські загарбники знову завдали ударів по Харківському району. За словами посадовця, наразі інформації про постраждалих немає, а дані щодо руйнувань – уточнюються.
Повітряні сили близько 16 години 10 хвилин попередили низку східних областей нашої держави про застосування ворогом швидкісного озброєння. Через це карта України "почервоніла" у 5 областях.
Увага! Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська області – загроза застосування балістичного озброєння!
– написали військові.
Уже через 4 хвилини міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що у місті пролунали вибухи.
"У Харкові чутно серію вибухів. Будьте обережні", – написав він.
Про вибухи також повідомляли у поліції Харківській області. Правоохоронці закликали людей перебувати в укриттях, а про влучання ворожих снарядів повідомляти на лінію 102.
Цього дня у Харкові уже чули вибухи
- Вибухи у Харкові 30 січня також пролунали близько 12 години 19 хвилин. Перед цим у Повітряних силах попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
- Згодом голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в області зафіксували влучання – поблизу селища Коротич. Постраждалих внаслідок атаки не було.
- Водночас міський голова Харкова Ігор Терехов наголосив, що приліт був у близькому передмісті Харкова. У самому ж місті жодних прильотів не було.