В самом городе до сих пор продолжается тревога. 24 Канал призывает харьковчан оставаться в укрытиях гражданской защиты, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу защитникам неба.
К теме В Харькове раздался взрыв: в области зафиксировали прилет
В Харькове слышали серию взрывов
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что российские захватчики снова нанесли удары по Харьковскому району. По словам чиновника, пока информации о пострадавших нет, а данные по разрушениям уточняются.
Воздушные силы около 16:10 предупредили ряд восточных областей нашего государства о применении врагом скоростного вооружения. Поэтому карта Украины "покраснела" в 5 областях.
Внимание! Черниговская, Сумская, Полтавская, Харьковская, Днепропетровская области – угроза применения баллистического вооружения!
– написали военные.
Уже через 4 минуты городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил что в городе раздались взрывы.
"В Харькове слышна серия взрывов. Будьте осторожны" – написал он.
О взрывах также сообщали в полиции Харьковской области. Правоохранители призвали людей находиться в укрытиях, а о попадании вражеских снарядов сообщать на линию "102".
В этот день в Харькове уже слышали взрывы
- Взрывы в Харькове 30 января также прозвучали около 12:19. Перед этим в Воздушных силах предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения.
- Впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в области зафиксировали попадание вблизи поселка Коротич. Пострадавших в результате атаки не было.
- В то же время городской голова Харькова Игорь Терехов отметил, что прилет был в пригороде Харькова. В самом же городе никаких прилетов не было.