Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко рассказала, что враг сначала нанес 9 артиллерийских ударов по Золочевской общине и запустил "Искандеры" по Малой Даниловке. Удары были хорошо слышны в Харькове.

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Детали вражеской атаки

Около 23:00 оккупанты направили в Харьков более 7 беспилотников, подавляющую часть удалось сбить. Однако несколько БПЛА нанесли удар прежде всего по жилым домам в Слободском и Салтовском районах. Пострадали несколько девятиэтажек – много выбитых окон, асфальт устелен разбитым стеклом.

Четверо гражданских получили легкие ушибы и острую реакцию на стресс. Среди них – 85-летний мужчина. Около сотни харьковчан занимаются уборкой своих квартир. Несмотря на то, что с ночи они не спали, люди пытаются обезопасить собственные дома.

Мне повезло, потому что я была на кухне и варила собаке есть. А в той комнате, где я сплю (было попадание – 24 Канал). Спасибо своей усталости, что в этот момент была на кухне. На балконе и в комнате стекло вынесло. Одно радует – не задело аквариум, потому что 110 литров воды было бы слишком,

– сказала местная жительница.

Ночью эксперты изъяли из мест попадания детали беспилотника. По данным полиции и прокуратуры, удар нанесли "Shahed-136", иначе говоря – "Герань-2".

Последствия атаки россиян на Харьковщину/ Скриншот с видео

Продолжаются работы по устранению последствий вражеского удара и проходят проверки в местах попадания. В нескольких многоэтажках отключено электричество и не работают лифты. Также пострадали несколько магазинов, нежилое здание и медицинский центр.

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