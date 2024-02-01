В ночь на четверг, 1 февраля, было неспокойно на Востоке нашего государства. Воздушные силы предупреждали о движении “Шахедов” в направлении Днепропетровской, Харьковской и других областей.

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Ночная атака на Украину

Утром в командовании Вооруженных Сил констатировали, что враг выпустил четыре беспилотных летательных аппарата. Украинским системам ПВО удалось уничтожить два дрона российских захватчиков.

Ночью российские оккупанты нанесли очередной удар, применив 4 ударные БПЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 2 вражеских дрона уничтожены,

– пишут в Генштабе.

Впоследствии в Воздушных силах уточнили, что было уничтожено 2 БПЛА именно в Харьковской области. Кроме того, опасность ночью существовала для жителей Херсонской, Запорожской, Полтавской и Днепропетровской областей – в частности города Павлограда.

Обратите внимание! Воздушная тревога в Харьковской области в ночь на 1 февраля длилась с 01:10 до 02:28. В ВСУ информировали, что дроны оккупантов меняли направления движения. Скажем, сначала они летели в направлении Полтавской области, а потом переориентировались на Днепр.

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