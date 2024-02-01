В ночь на четверг, 1 февраля, было неспокойно на Востоке нашего государства. Воздушные силы предупреждали о движении “Шахедов” в направлении Днепропетровской, Харьковской и других областей.
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Ночная атака на Украину
Утром в командовании Вооруженных Сил констатировали, что враг выпустил четыре беспилотных летательных аппарата. Украинским системам ПВО удалось уничтожить два дрона российских захватчиков.
Ночью российские оккупанты нанесли очередной удар, применив 4 ударные БПЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 2 вражеских дрона уничтожены,
– пишут в Генштабе.
Впоследствии в Воздушных силах уточнили, что было уничтожено 2 БПЛА именно в Харьковской области. Кроме того, опасность ночью существовала для жителей Херсонской, Запорожской, Полтавской и Днепропетровской областей – в частности города Павлограда.
Россия не прекращает террор
- В ночь на 31 января 2024 года Россия атаковала территорию Украины 20 ударными беспилотными летательными аппаратами типа Shahed-136/131 и тремя баллистическими ракетами "Искандер-М".
- Как говорится в сообщении Воздушных сил Украины, беспилотники захватчики запускали из районов Приморско-Ахтарска и Курска, что в России, а также с мыса Чауда, что в оккупированном Крыму.
- Ракеты оккупантов "Искандер-М" летели из Крыма и Воронежской области России. Таким образом оккупанты подвергли опасности жизни мирных граждан нашего государства.
- В то же время следует сказать, что ПВО Сил обороны Украины уничтожила 14 вражеских БПЛА в пределах Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областей.
- А вот в ночь на 30 января российские оккупанты атаковали жилые кварталы Харькова дронами типа "Шахед". Это привело к разрушению гражданской инфраструктуры и пожарам. Впоследствии стало известно и о раненых.