Утром 31 января Воздушные силы рассказали о результатах работы наших защитников неба. Они отбили очередную массированную атаку дронами-камикадзе, которую совершили россияне.

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Сколько "Шахедов" удалось сбить

Как отмечают в Воздушных силах ВСУ в ночь на 31 января враг запустил 20 "Шахедов" с направлений Приморско-Ахтарска, Курска и Чауды. Также бил тремя баллистическими ракетами типа "Искандер-М" с полуострова Крым и Воронежской области.

Силы и средства Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожили 14 ударных дронов в пределах Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областей.



Воздушные силы ВСУ сбили 14 "Шахедов" в ночь на 31 января / Инфографика Воздушных сил ВСУ

Напоминаем! Важно находиться в укрытиях, когда в вашем регионе звучит воздушная тревога. Помните, что опасны не только сами "Шахеды", но и их обломки во время падения. Поэтому лучшее, что вы можете сделать для собственной безопасности, – оставаться в укрытиях. Или, по меньшей мере, не находиться у окон и пользоваться правилом двух стен. Это может спасти вам жизнь!

В ночь на 30 января враг запустил 35 "Шахедов"