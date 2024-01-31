Утром 31 января Воздушные силы рассказали о результатах работы наших защитников неба. Они отбили очередную массированную атаку дронами-камикадзе, которую совершили россияне.
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Сколько "Шахедов" удалось сбить
Как отмечают в Воздушных силах ВСУ в ночь на 31 января враг запустил 20 "Шахедов" с направлений Приморско-Ахтарска, Курска и Чауды. Также бил тремя баллистическими ракетами типа "Искандер-М" с полуострова Крым и Воронежской области.
Силы и средства Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны уничтожили 14 ударных дронов в пределах Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областей.
Воздушные силы ВСУ сбили 14 "Шахедов" в ночь на 31 января / Инфографика Воздушных сил ВСУ
В ночь на 30 января враг запустил 35 "Шахедов"
- Обратим внимание, что в ночь на 30 января оккупанты атаковали Украину большим количеством дронов-камикадзе. 35 "Шахедов" залетели на территорию нашего государства из Приморско-Ахтарска, Курска и Чауды.
- Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны удалось уничтожить 15 "Шахедов". Сбили их в пределах Николаевской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Киевской областей.
- Следует понимать, что часть ударных дронов русские захватчики направили по прифронтовым территориям. Таким образом, враг стремятся поразить инфраструктуру топливно-энергетического сектора, гражданские и военные объекты вблизи линии фронта и границы с Россией.
- Чтобы отбить эту атаку, привлекали авиацию, зенитные ракетные подразделения, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
- Заметим, что враг по прифронтовой территории бьет "Шахедами" часто вместо артиллерии. Ведь ее оккупантам пришлось отвести на безопасное расстояние, чтобы наши защитники не уничтожали ее.