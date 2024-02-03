Всего было зафиксировано пуск 14 ударных беспилотников. Часть из них сбили в небе над Житомирской областью.

Важно Почему в последнее время процент сбитых "Шахедов" может быть ниже: в Воздушных силах объяснили

В Житомирской области сбили вражеские цели

Председатель Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил, что ночная атака прошла без жертв и пострадавших.

Ночью во время воздушной тревоги силами противовоздушной обороны области были поражены вражеские цели над территорией области. Жертв и пострадавших нет,

– говорится в сообщении.

В общем, в пределах Житомирской области сбили 2 вражеских беспилотника. Еще 5 "Шахедов" ликвидировали защитники ВзК "Восток", а в Николаевской и Одесской областях сбили по одному ударному беспилотнику.

От атаки пострадала Днепропетровская область

Враг вторую ночь подряд прицельно атаковал Днепропетровскую область. Хотя и украинским защитникам удалось ликвидировать 5 "Шахедов", однако попаданий избежать не удалось.

Так, в результате атаки возникли два пожара. Кроме того, враг снова нацелился на энергетическую инфраструктуру, поэтому без света в Криворожском районе почти 15000 человек, также обесточены 2 котельные в самом городе, которые обеспечивают теплом 43 тысячи квартир. Также обесточен скоростной трамвай. Часть жителей Кривого Рога из-за вражеской атаки осталась без водоснабжения.

Из-за вражеской атаки в Кривом Роге ввели графики аварийных отключений света. Александр Вилкул сообщил, что они будут такими же, как и в прошлом году во время блэкаутов. Он также предупредил, что из-за веерных отключений могут возникнуть проблемы со связью.

Отметим, что в ночь на 2 февраля оккупанты также атаковали энергетическую инфраструктуру города. В результате атаки было обесточено более 100 тысяч потребителей, больницы, котельные и другие объекты. Кроме того, из-за ударов "Шахедами" были обесточены 2 шахты. Как следствие – 113 рабочих оказались заблокированы под землей. Их оперативно эвакуировали на поверхность, никто не пострадал.