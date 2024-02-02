Оккупанты атаковали ночью несколькими волнами. Под ударом, в частности, оказалась Днепропетровская область.

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После атаки "Шахедами" есть обесточивания

В ночь на 2 февраля враг совершил новый массированный дроновый удар "Шахедами". Под атакой оказались южные и центральные регионы.

К сожалению, без последствий не обошлось. Так, есть повреждения на одной из подстанций НЭК "Укрэнерго" – в городе Кривой Рог обесточены бытовые и промышленные потребители.

В компании добавили, что специалисты вместе со спасателями уже осматривают оборудование. Аварийно-восстановительные работы начнутся сразу после окончания осмотра.

После атаки обесточены шахты

Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что в результате ночной атаки обесточены более 40 тысяч жителей города. Кроме того, также без электроснабжения оказались 2 шахты, в результате чего рабочие оказались под землей.

Под землей остались более 100 рабочих. Часть из них уже подняли на поверхность,

– сообщил Лысак.

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул добавил, что украинские защитники уничтожили 3 "Шахеда" на Днепропетровщине, однако враг сумел нанести удары по критической инфраструктуре. По словам Вилкула, без света в целом остались около 100 тысяч абонентов Саксаганского, Долгинцевского и Покровского районов города, в том числе – часть больниц, садов и школ города, линия скоростного трамвая, городского трамвая и троллейбус.

Так, котельни и больницы оперативно перешли на работу от генераторов. По состоянию на 07:00 удалось запитать около 60 тысяч жителей города, однако 40 тысяч горожан – остаются без электроэнергии. Вилкул также уточнил, что из обесточенных шахт уже спасли почти всех рабочих – на эвакуацию ожидают еще 19 украинцев.

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