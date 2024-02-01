Если в вашей области тревога – пройдите в укрытие!
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Где объявлена воздушная тревога и где есть взрывы
Наблюдается активность вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря, есть угроза применения авиационных средств поражения.
В Воздушных силах рассказали, где сейчас летят "Шахеды":
- БПЛА из Кировоградской области в Днепропетровскую (курс восточный);
- БПЛА из Николаевской области в Кировоградскую область (курс северный);
- БПЛА из Николаевской области в Днепропетровскую область (курс северо-восточный).
Тревога расширилась на Запорожскую и Днепропетровскую области.
Очередная группа БпЛА из Николаевской области в направлении Кировоградщины.
БпЛА в Кировоградской области, курс северный.
БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северный.
БпЛА в Николаевской области (Баштанский район) курсом на Кировоградщину.
Николаевская, Херсонская области – угроза ударных БпЛА.