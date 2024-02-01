Если в вашей области тревога – пройдите в укрытие!

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Где объявлена воздушная тревога и где есть взрывы

00:10, 2 февраля

Наблюдается активность вражеской тактической авиации в акватории Азовского моря, есть угроза применения авиационных средств поражения.

00:09, 2 февраля

В Воздушных силах рассказали, где сейчас летят "Шахеды":

  • БПЛА из Кировоградской области в Днепропетровскую (курс восточный);
  • БПЛА из Николаевской области в Кировоградскую область (курс северный);
  • БПЛА из Николаевской области в Днепропетровскую область (курс северо-восточный).
23:56, 1 февраля

Тревога расширилась на Запорожскую и Днепропетровскую области.

23:24, 1 февраля

Очередная группа БпЛА из Николаевской области в направлении Кировоградщины.

БпЛА в Кировоградской области, курс северный.

22:58, 1 февраля

БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северный.

22:46, 1 февраля

БпЛА в Николаевской области (Баштанский район) курсом на Кировоградщину.

22:32, 1 февраля

Николаевская, Херсонская области – угроза ударных БпЛА.